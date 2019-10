Ein herzzerreißendes Video, das mehr als 9 Millionen Mal angesehen wurde, zeigt, dass Trauer für Tiere genauso real ist, wie für Menschen. Wiley der Wolfshund, war seiner menschlichen Gefährtin Gladys immer nahe gewesen. Als sie starb, war sein Kummer schwer zu verbergen.

Das Video zeigt den trauernden Hund, der auf Gladys‘ Grabstein liegt und wimmert. Ihre Verwandtschaft zeigte Mitgefühl und versuchte ihn zu beruhigen: „Wir vermissen sie auch.“

Sarah Varley, Gladys ‚ Enkelin, hat das Video auf ihrem YouTube-Konto „Sarah und die Wölfe“ veröffentlicht. Sie erklärte, dass Wiley einer jener Wolfshunde ist, die Veteranen helfen, nach dem Krieg in die Gemeinschaft zurückzukehren, um ihre Traumata zu bewältigen. Das Lockwood Animal Rescue Center im kalifornischen Ventura County bietet neben Pferden auch Wolfshunden Schutz.

Sarahs Cousinen eröffneten die Wolfstation im Jahr 2010. Zu der Zeit kämpfte Sarah selbst mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, einschließlich Panikattacken und Nachtangst. Es fiel ihr schwer, jeden Tag durchzukommen, aber „als ich mit den Wölfen ins Gehege ging“, sagte Sarah, „ist alles weggeschmolzen.“

Wolfshund-Video: „wunderschönes Vermächtnis für meine Oma“

Sarah postete ihr erstes Video im April 2013. Sie beschreibt Wileys Video als „ein wunderschönes, dauerhaftes Vermächtnis für meine Oma“. Weiter erklärt sie, dass das Geld, welches sie mit YouTube verdiente, es ihr ermöglicht hat, im Wolfsschutzgebiet zu leben und ohne Bezahlung zu arbeiten. Das ist riesig, sagt sie, da hier alle Mittel benötigt werden, damit für die Tiere gesorgt werden kann.

„Wölfe sind schöne, starke und große Tiere“, fährt sie fort, „und wenn Sie bei ihnen sind, ist es atemberaubend.“ Der erste Wolf in Sarahs Obhut war ein unruhiges Tier, welches an einer langen Kette gehalten wurde. Sarah zeigte Mitgefühl für den Wolf und erkannte, dass auch dieser Wolf das gleiche Maß an Geduld, Respekt und Liebe verdiente.

Sarah ist von Beruf Apothekerin und widmet sich seit Jahren der Wolfsrehabilitation. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Matt beabsichtigt sie in naher Zukunft eine eigene Station zu eröffnen. Über ihre Großmutter sagte Sarah: „Sie wird für immer vermisst werden, besonders von Wiley.“

Wolfshund Wiley trauerte um geliebte Gefährtin

In der Sorge, dass Wileys emotionales Auftreten ein Zeichen einer Krankheit wäre, antwortete Sarah: „Ich verspreche, dass er nicht [stirbt]. Wir haben einen Tierarzt und Wiley geht es gut.“ Sarah bekräftigte, dass sie glaubte, Wiley trauere um seine geliebte Freundin „Ich mag vielleicht anthropomorph sein“, sagte sie, „aber so entscheide ich mich, mit Verlusten umzugehen.“

Wileys Video auf YouTube mit mehr als 3.000 Kommentaren hat Sarahs Leben verändert – ganz zu schweigen vom blühenden Erbe ihrer Großmutter. „Ich bin für immer in deiner Schuld und für immer dankbar“, sagte Sarah.

Ein Nutzer schrieb: „Ich musste den Hund meines Vaters zu seiner Beerdigung mitnehmen. Er begann zu weinen und zu zittern und hyperventilierte. Obwohl es sich um einen geschlossenen Sarg handelte, wusste er, wer sich darin befand. Tiere sind sowohl emotional als auch mental intelligent.“

Ein anderer kommentierte: „Es zeigt nur, wie loyal Hunde wirklich sind.“ (cs)