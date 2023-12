26-Jähriger auf Autobahn angefahren und gestorben – Fahrer auf der Flucht

Wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte, erlag der Mann seinen Verletzungen in der Nacht zum Dienstag. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Der bislang Unbekannte fuhr den Mann am Sonntagabend auf der A44 an und flüchtete anschließend, ohne sich um den lebensgefährlich verletzten Mann zu kümmern.

Den Ermittlungen zufolge fuhr der 26-Jährige in Begleitung von zwei 17-Jährigen auf der A44. Wegen einer plötzlichen Reifenpanne hielt er auf dem Seitenstreifen an. Als er ausstieg, um sich den Schaden anzusehen, wurde er von einem auf der rechten Spur fahrenden Auto erfasst und gegen sein Fahrzeug geschleudert.

Der bislang unbekannte Fahrer hielt etwa 300 Meter weiter an und kontrollierte sein eigenes Auto auf Schäden. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den 26-Jährigen zu kümmern. Dieser kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er später starb.

Die beiden 17-Jährigen wurden von einem Seelsorger betreut. Eine Ermittlungskommission wurde eingerichtet. Sie veröffentlichte eine Beschreibung des Tatfahrzeugs. (afp)