Schweriner Zoo: Asiatischer Löwenwelpe stirbt an Lungenentzündung

Wie der Zoo in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns am Donnerstag mitteilte, starb der kleine Kater bereits am 25. November an einer Lungenentzündung. Zusammen mit dem nun verstorbenen Tier hatte die Löwin Indi Mitte November einen zweiten Kater zur Welt gebracht. Er sei wohlauf, inzwischen sehr aktiv und in seiner Entwicklung unauffällig, hieß es.

Im Juli hatte eine Schwester von Indi ebenfalls zwei Löwen geboren, die inzwischen heranwachsen. Die Löwen gehören nach Angaben des Zoos zum Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zoo- und Aquarienverbands. Asiatische Löwen würden von der Weltnaturschutzunion als „stark gefährdet“ eingestuft, hieß es. Ea sei davon auszugehen, dass wildlebend nur noch etwa 350 Tiere im indischen Gir-Nationalpark vorkommen. (afp)