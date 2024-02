Autofahrer auf Bundesstraße beschossen – Verdächtiger flieht auf Motorrad

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Münster und Borken mitteilten, flüchtete der Täter nach der Tat vom Mittwochabend mit einem Motorrad. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen in dem Fall auf.

Nach ersten Erkenntnissen werde von einem „persönlichen Bezug“ zwischen Opfer und Täter ausgegangen, teilten die Ermittler mit. Nähere Angaben dazu wollte ein Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage zunächst nicht machen. Der 60-Jährige wurde durch die Schüsse schwer verletzt, es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Tat ereignete sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 67 bei Rhede. Nach bisherigen Ermittlungsstand habe der noch unbekannte Täter mehrfach auf das Auto des Manns geschossen. Die Beamten baten Zeugen des Geschehens um Hinweise. (afp)