Versteckt in Müllcontainer: Bayerns Polizei greift 17-jährigen Schlepper auf

Blaulicht an einem Polizeiauto (Symbolbild). Foto: Friso Gentsch/dpa

Die bayerische Polizei hat einen 17-jährigen mutmaßlichen Flüchtlings-Schleuser in einem Müllcontainer aufgegriffen und festgenommen.

Der Festnahme sei eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn A3 vorangegangen, erklärte die Regensburger Polizei am Samstag.

Der Jugendliche, der in einem BMW mit serbischem Kennzeichen unterwegs gewesen sei, habe sich einer Kontrolle durch die Polizei entziehen wollen. Er sei mit großer Geschwindigkeit davon gefahren, habe auf dem Autobahnrastplatz Jura-Ost den Wagen stehen gelassen und sich in dem Container versteckt.

Augenzeugen hätten die Beamten auf das Versteck in dem Müllbehälter hingewiesen, erklärte die Polizei. In dem BMW des Teenagers sei eine türkische Familie angetroffen worden, die umgehend Asyl beantragt habe. Sie sei in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht worden.

Der 17-Jährige muss sich den Angaben zufolge wegen des Verdachts der Schleusung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Hinzu kämen noch weitere Verkehrsdelikte. (afp)