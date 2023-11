Betrunkener 18-Jähriger fährt in Duisburg dreizehn Fahrzeuge an

Der ohne Führerschein fahrende Mann sei zusammen mit einem Begleiter mit seinem Auto zunächst in zwei Roller gefahren und dann in eine Hauswand geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit seinem schwer beschädigten Auto sei er zunächst noch weitergefahren und dann in ein geparktes Auto gefahren.

Die alarmierte Polizei entdeckte das Fahrzeug, mit dem der 18-Jährige unterwegs gewesen war. Von ihm und seinem Beifahrer fehlte aber jede Spur. Den Beamten sei dann ein weißer Transporter aufgefallen, der sich mit hoher Geschwindigkeit entfernte.

Der Transporter verunglückte vor den Augen der Polizisten und beschädigte dabei acht weitere Autos, einen Baum und eine Laterne. Am Steuer des Transporter saß der 18-Jährige; nach einer kurzen Flucht zu Fuß wurde er festgenommen. Er habe gestanden, unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs gewesen zu sein, erklärte die Polizei. (afp)