Italien: Böse Überraschung für Umweltsünder nach illegaler Müllentsorgung

Die Polizei in Romano die Lombardia nahe Bergamo veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das den Fall schildert. Unter dem Titel „Haben Sie etwas verloren?“ sind darin zunächst zwei alte, abgewetzte Sofas zu sehen, die auf einem Acker am Straßenrand liegen.

„Die örtliche Polizei wird es finden und zu Ihnen zurückbringen“, heißt es in dem Kommentar zur nächsten Einstellung, die zeigt, wie die Sofas von einem Müllwagen direkt auf den Rasen vor dem Haus des Umweltsünders gekippt werden.

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, die illegale Müllentsorgung habe vor wenigen Tagen nachts stattgefunden. Die weggeworfenen Sofas seien bereits am nächsten Morgen ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht worden, nachdem dieser anhand von Überwachungsvideos identifiziert worden sei. Dem Mann droht jetzt eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro.

„Die Lieferung frei Haus ist eine deutliche Geste um zu zeigen, dass wir im Kampf gegen das illegale Müllabladen nicht nachlassen“, sagte Ortsbürgermeister Sebastian Nicoli der Zeitung „Corriere della Sera“. „Die Übeltäter sollen nicht denken, dass sie auf Kosten der Allgemeinheit machen können was sie wollen.“ (afp)