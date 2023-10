Eurojackpot in Höhe von 35 Millionen Euro in Nordrhein-Westfalen geknackt

Wie die Westdeutsche Lotterie am Dienstagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 6, 15, 21, 34 und 48 sowie die Eurozahlen 1 und 5. Dafür gibt es 35.268.799,20 Euro.

In der zweiten Gewinnklasse konnten sich drei Teilnehmer über jeweils 392.365,30 Euro freuen. Einmal ging die Summe nach Baden-Württemberg, einmal nach Hessen und einmal nach Finnland. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 82.978,40 Euro an insgesamt acht Spielerinnen und Spieler aus Berlin, Hessen, Italien, Schweden, in die Niederlande sowie nach Kroatien und Ungarn. (afp)