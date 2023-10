Getöteter Obdachloser im Kreis Lippe: Drei Jugendliche in U-Haft

Der 14-Jährige und die zwei 15-Jährigen stehen im Verdacht, den Mann getötet zu haben, wie das Polizeipräsidium Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold am Freitag mitteilten. Ihre Tat sollen sie gefilmt haben.

Den drei Jugendlichen wird gemeinschaftlich begangener Totschlag vorgeworfen. Sie wurden den Angaben zufolge am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt für Jugendliche an.

Den Ermittlern lag ein Video vor, das vermutlich von einem der Tatverdächtigen aufgenommen und verbreitet wurde. Die Polizei erhielt von einem Zeugen einen entsprechenden Hinweis zu den Aufnahmen, die nach Angaben einer Polizeisprecherin zu der Festnahme der Verdächtigen führten. Die Jugendlichen seien bereits früher „kriminalpolizeilich in Erscheinung“ getreten, teilte die Sprecherin mit.

Bei dem Opfer handelt es sich der Sprecherin zufolge um einen Obdachlosen. Nach Informationen des WDR sollen die Jugendlichen den Mann mit Fäusten und Messerstichen attackiert haben. Eine Passantin entdeckte seinen Leichnam am Donnerstag auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe. Am Freitag wurde der Tote obduziert. Nach vorläufigen Erkenntnissen der Ermittler trafen die Tatverdächtigen zufällig auf ihr Opfer.

Die Polizei appellierte dringend, das Video von der Tat nicht weiter zu verbreiten. Die Verbreitung des Videomaterials könne eine Straftat darstellen und werde verfolgt, warnten die Ermittler. (afp)