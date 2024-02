Mann stirbt in Rheinland-Pfalz nach Sturz von Fastnachtswagen

Wie die Polizei Koblenz am Montag mitteilte, wurde der 38-Jährige nach dem Unfall in Hönningen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Später sei er in der Koblenzer Klinik verstorben.

Gleichfalls im Zusammenhang mit einer Karnevalsveranstaltung kam es in Linz am Rhein zu einem Unfall mit einem dreijährigen Kleinkind, wie die Polizei Koblenz weiter mitteilte. Es stürzte aus dem zweiten Obergeschoss eines Anwesens aus dem Fenster. Das Kind wurde per Hubschrauber in eine Klinik in St. Augustin gebracht. Die Verletzungen hätten sich aber nicht als lebensbedrohlich erwiesen. Das Kind sollte den Angaben zufolge aber zur Beobachtung weiter im Krankenhaus verbleiben. (afp)