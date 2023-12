Nach tödlichem Angriff auf Hertha-Fan: Verurteilung von 25-Jährigem rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte das Urteil des Berliner Landgerichts, wie er am Montag in Karlsruhe mitteilte. Das Landgericht hatte den 25 Jahre alten Täter wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. (Az. 5 StR 342/23)

Die Tat ereignete sich dem Urteil zufolge nach einem Relegationsspiel zwischen Hertha und dem Hamburger SV am 19. Mai 2022 in der Nähe des Berliner Olympiastadions. Das Landgericht sah als erwiesen an, dass der 25-Jährige und das spätere Opfer in Streit gerieten. Der 25-Jährige fühlte sich demnach von dem 55-Jährigen provoziert, lief ihm hinterher und beleidigte ihn.

Als der andere Mann ihn am Kopf fasste, um einen Sicherheitsabstand herzustellen, schlug ihn der 25-Jährige mit der Faust ins Gesicht. Der 55-Jährige wurde sofort bewusstlos und schlug mit dem Hinterkopf auf den Asphalt auf. Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, an dessen Folgen er einen Monat später im Krankenhaus starb. (afp)