Nashornbulle Kalusho im Frankfurter Zoo eingeschläfert

Er war eines der wenigen Spitzmaulnashorn in Europa und 30 Jahre lang Teil des Frankfurter Zoos – nun ist Nashornbulle Kalusho im Alter von 37 Jahren gestorben. Das Tier wurde wegen seines schlechten Gesundheitszustandes am Mittwoch eingeschläfert, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.

Der Bulle habe in den vergangenen Monaten abgenommen und sei immer passiver geworden. Daneben habe ihn auch eine Arthrose eingeschränkt. „Gestern wurde es akut so schlecht, dass wir die Entscheidung, ihn einzuschläfern, schneller als gedacht treffen mussten“, sagte Zoodirektorin Christina Geiger. Wie es nun mit der Nashornhaltung in Frankfurt weitergeht, ist noch unklar. (dpa)