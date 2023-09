Nordhessen: Zwei Fußgängerinnen auf B253 von Pkw erfasst und getötet

Auf der B253 bei Battenberg/Eder im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg sind am Montagabend zwei Fußgängerinnen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation in Frankenberg/Eder berichteten, wollten drei Frauen gegen 20:25 Uhr die Bundesstraße überqueren. Dabei wurden zwei der drei Fußgängerinnen von einem herannahenden Pkw erfasst. Beide starben noch am Unfallort.

Die dritte Frau war nach Angaben des Polizeipräsidiums Nordhessen körperlich unverletzt, befand sich jedoch unter Betreuung. Der Pkw wurde den Angaben zufolge von einer 23-jährigen Frau gesteuert.

Vor Ort waren Rettungskräfte sowie ein Notfallseelsorger im Einsatz. Die Bundesstraße war bis zur Beendigung der Unfallaufnahme in beiden Richtungen voll gesperrt und wurde erst spät in der Nacht wieder freigegeben. (afp)