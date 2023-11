Gesellschaft südwestlich von Helgoland

Nordsee: Taucheinsatz nach tödlichem Frachterunglück beginnt

Am 24. Oktober waren die Frachter „Verity“ und „Polesie“ in der Nordsee zusammengestoßen. Die „Verity“ sank. Taucher sollen nun überprüfen, ob es Leckagen am Wrack gibt.