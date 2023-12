Gesellschaft Von Stralsund nach Lübeck

Weihnachtsmarkt-Fahrt: Reisebus fängt Feuer – Fahrgäste unverletzt

Auf der Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Lübeck hat ein Reisebus aus Stralsund mit 55 Fahrgästen an Bord am Samstagmorgen aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen.