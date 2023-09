Hessen: Vermisstes Mädchen ist tot – Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei bringt den Fund einer Leiche mit einem vermissten Mädchen in Verbindung und bestätigt den Tod von Marie-Sophie (14). Eine Festnahme erfolgte bereits.

Traurige Gewissheit im Vermisstenfall um ein 14-jähriges Mädchen meldet die hessische Polizei. Die seit Mittwoch in der 6.000-Einwohner-Gemeinde Bad Emstal im Landkreis Kassel vermisste Jugendliche ist tot – und die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Es erfolgte eine Festnahme.

Vermisstes Mädchen ist tot

Das Mädchen hatte am Mittwochabend die elterliche Wohnung in Bad Emstal verlassen und galt seither als verschwunden. Eine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto des Mädchens und eine umfangreiche Suchaktion wurden gestartet. Wie die Epoch Times bereits berichtet hatte, wurde bei der Suche bald schon in einem Waldgebiet bei Bad Emstal eine leblose Person entdeckt. Ein hinzugerufener Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Zu diesem Zeitpunkt vermutete man bereits einen Zusammenhang mit dem Vermisstenfall. Allerdings: „Ob es sich bei der Toten um das vermisste Mädchen handelt, steht aktuell noch nicht zweifelsfrei fest. Die Identifizierung dauert noch an“, hieß es noch in der Mitteilung von Donnerstagabend, 19 Uhr. Dann wurde die traurige Gewissheit bekannt.

„Die Kasseler Kriminalpolizei geht inzwischen davon aus, dass es sich bei der tot aufgefundenen, jungen weiblichen Person um die seit gestern vermisste 14-Jährige aus Bad Emstal handelt, nach der die Polizei bereits gesucht hatte“, erklärte Polizeisprecher Matthias Mänz vom Polizeipräsidium Nordhessen am Donnerstagabend.

Tatverdächtiger festgenommen

In einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen wurde nun nochmals bekannt gegeben, dass es sich bei der am Donnerstagnachmittag, 17.30 Uhr gefundenen Leiche um das vermisste Mädchen handelt. „Ein Mann hatte beim Holzmachen den Leichnam der jungen Frau bei einer Baumgruppe an einem Feldrand außerhalb der Ortschaft und dort im Bereich eines Holzstapels entdeckt“, erklärte Polizeisprecher Matthias Mänz. Der Zeuge alarmierte sofort die in der Nähe bereits suchenden Einsatzkräfte der Polizei.

Nun gaben die Sicherheitsbehörden bekannt: „Die seitdem eingeleiteten umfangreichen Ermittlungen ergaben Hinweise auf ein Fremdverschulden.“ Die Festnahme eines Tatverdächtigen erfolgte am Donnerstagabend. Bei dem 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen handelt es sich den Angaben nach um einen Bekannten des Mädchens aus dem Landkreis Kassel, der gegen 19.30 Uhr in Bad Emstal festgenommen wurde.

Tatverdacht der Tötung

„Aufgrund weiterer Ermittlungen und Durchsuchungen konnten die ersten Verdachtsmomente gegen ihn erhärtet werden. Er ist inzwischen dringend tatverdächtig, für den Tod der 14-Jährigen verantwortlich zu sein“, so Polizeisprecher Mänz.

Die genaue Todesursache ist noch unklar. Eine derzeit laufende Obduktion der Leiche des Mädchens soll nun „Aufschluss über die Todesursache“ bringen, so Mänz.

„Meine Tochter wurde eben Tod aufgefunden“

Auch die Mutter des Mädchens bat auf Facebook um Hilfe bei der Suche nach ihrer verschwundenen Tochter: „Ein paar ihrer Sachen wurden im Wald gefunden“ und dass die Polizei mit Hochdruck suche. Sie bittet, „wer sie zufällig sieht“, möge sich bitte bei ihr oder der Polizei melden.

Später postete sie die Meldung der Polizei, die „gegen 17.30 Uhr eine tote weibliche Person in einem Waldstück bei Bad Emstal gefunden“ hatte. Noch war unklar, ob es sich dabei um das gesuchte Mädchen handelte. Ein nächtliches Update der Polizeimeldung bestätigte jedoch: „Unsere Kriminalpolizei geht inzwischen davon aus, dass es sich bei der tot aufgefundenen jungen Frau tragischerweise um die vermisste 14-Jährige handelt.“

Das letzte Posting der Mutter teilte die traurige Gewissheit auf Facebook mit: „Meine Tochter wurde eben Tod aufgefunden, die Suche ist beendet.“