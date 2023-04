Was isst der Osterhase am liebsten? Hanni Hase antwortet auf 70.000 Kinderbriefe

Wünsche, Sorgen, Basteleien – wieder haben Zehntausende Kinder aus aller Welt dem Osterhasen Briefe geschickt. Auch über eine Antwort vom Osterhasen dürfen sich die jungen Briefschreiber freuen.

Schokoeier, einen Roller oder einmal mit dem Osterhasen ins Kino gehen – das sind einige der Wünsche, die Kinder dieses Jahr an den Osterhasen in Ostereistedt geschickt haben. Etwa 70.000 Briefe gingen in der Osterpostfiliale in dem niedersächsischen Dorf ein, wie die Deutsche Post am Donnerstag mitteilte. Zum Abschluss der Aktion lieferte ein als Osterhase verkleideter Mann symbolisch die letzten Briefe ab.

Kinder schicken Schnuller an Hanni Hase

Die Kinder wünschten sich Schoko-Eier, schickten bunte Basteleien oder äußerten ihre Sorgen, hieß es. Über 1.000 Briefe aus 40 verschiedenen Ländern gingen bei dem Hanni Hase getauften Osterhasen in Ostereistedt ein. Die weitesten Wege legten Briefe aus Australien und Brasilien zurück. „Die Briefe spiegeln die Gefühlswelt der Kinder wider, das berührt uns sehr“, sagte Doris Kröger, die Leiterin der Osterpostfiliale in Ostereistedt im Landkreis Rotenburg.

Lola aus Baden-Württemberg wollte vom Osterhasen wissen, was sein Lieblingsessen ist. Fynn aus Rheinland-Pfalz möchte gerne mit ihm ins Kino gehen. Manchen Kindern wird erzählt, dass der Osterhase erst dann kommt, wenn sie ihren Schnuller nicht mehr brauchen. Und so wird auch schon mal der Schnuller mitgeschickt – als Beweis.

Einige Kinder teilen mit Hanni Hase auch, was sie so auf dem Herzen haben. „Unser Opi Kai ist Weihnachten mit 57 Jahren in den Himmel gegangen. Er sitzt jetzt auf einem Stern und passt auf uns auf“, schrieben Erik und Ben aus Niedersachsen.

„Schreib’ mal wieder“

Die Briefaktion startete erstmals im Jahr 1982. Die Deutsche Post hatte damals mit ihrer Werbeaktion „Schreib‘ mal wieder“ das einzige und bis heute größte Osterpostamt eingerichtet. Damit sollten Kinder ermuntert werden, Briefe zu schreiben.

Als Antwort macht die Osterpostfiliale der Deutschen Post den Kindern mit einem österlich und bunt gestalteten Antwortbrief eine Freude. Zehntausende Briefe werden dabei von einem Team von Ehrenamtlichen auf den Weg gebracht. „Bei jedem Brief sehe ich die Kinderaugen leuchten, wenn sie die Antwort im Briefkasten finden“, so Kröger. Jedes Kind bekommt außerdem eine kleine Überraschung, kündigte die Deutsche Post an.

Im vergangenen Jahr wurden etwa 80.000 Briefe an die Osterpostfiliale geschickt. Im Jahr 2021 hatte eine Rekordzahl von über 100.000 Kindern an den Osterhasen geschrieben. (dl/dpa)