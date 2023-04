Welche Märkte an der deutschen Grenze sind zu Ostern geöffnet?

Einkaufen an den Osterfeiertagen? Es geht – zumindest, wenn man die deutsche Grenze überquert. Polen, Tschechien und die Niederlande bieten den Deutschen vielfältige Einkaufsmöglichkeiten.

Das lange Osterwochenende kommt mit gleich drei gesetzlich festgelegten Feiertagen: Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. An diesen Tagen gilt für das Personal in deutschen Supermärkten generelles Arbeitsverbot, weshalb diese geschlossen sind.

Wer aber dennoch an den Osterfeiertagen einkaufen gehen will oder muss, kann dies beim Überschreiten der Landesgrenzen zu Polen, Tschechien und den Niederlanden tun. Dort gelten andere gesetzliche Regelungen, die Geschäfte haben häufig geöffnet.

Polenmarkt

Karfreitag ist in Polen kein gesetzlicher Feiertag. Dort herrscht laut „Lausitzer Rundschau“ der normale Alltag. Neben den Geschäften haben auch die Basare entlang der Grenze geöffnet. Diese Gelegenheit nutzen besonders viele Deutsche zum Einkaufen östlich von Oder und Neiße.

Ein Beispiel: Der Polenmarkt Hohenwutzen nordöstlich von Berlin, direkt hinter der Grenze. Hier können Deutsche wie an jedem anderen gewöhnlichen Freitag von 9 bis 17 Uhr ausgiebig einkaufen. Ebenso am Ostersamstag von 9 bis 15 Uhr. Ostersonntag und Ostermontag ist der Markt geschlossen, jedoch sind an diesen Tagen die Tankstelle sowie viele Marktstände und Restaurants im Außenbereich durchgehend geöffnet. Zudem ist der Polenmarkt an mehreren Sonntagen im Jahr geöffnet. Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist am 30. April.

Wer bei Frankfurt (Oder) die Grenze nach Polen überquert, kann in Słubice gleich zwei Polenmärkte (oder Basare) finden. Der eine befindet sich laut „Polish Online“ in der ul. Kopernika 29 und der zweite in der ul. Sportowa. Auch diese sind am Karfreitag geöffnet, am Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Beide Märkte sind Karfreitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Gleich hinter der Oderbrücke auf polnischer Seite steht ein Wegweiser „Bazar 500 m“. Dieser Basar ist in der ul. Kopernika in der Innenstadt von Słubice. Er ist – nicht nur an Ostern – ein beliebtes Ziel vor allem für Deutsche, die Alkohol und Zigaretten, Textilien, Blumen, Werkzeug, Tiernahrung oder Lebensmittel zu günstigen Preisen einkaufen wollen. Der Markt bietet den Kunden eine Vielzahl von Waren. Vor allem Obst der Saison bieten die Händler zu Preisen an, mit denen die Obst- und Gemüsehändler in Deutschland nicht konkurrieren können. Die meisten Händler haben sich bereits ganz auf ihre Kundschaft von der anderen Seite der Oder eingestellt. Sie geben die Preise in Euro an und sprechen Deutsch.

Wer ein paar Kilometer weiter fährt, kommt zum Polenmarkt an der ul. Sportowa. Dieser bietet mehr Parkmöglichkeiten als der Basar in der ul. Kopernika und ist moderner. Er ist zudem überdacht und gilt als der größte Markt an der Grenze zu Deutschland. Mit rund 440 Ständen bietet dieser eigentlich aus zwei Märkten bestehende Basar seinen Kunden ein noch größeres Angebot.

Tschechenmarkt

Ein bei vielen Deutschen beliebter Tschechenmarkt ist der Vietnamesenmarkt Asia Dragon Bazar an der Grenze zu Nordbayern. Er liegt kurz hinter dem Grenzübergang Waldsassen – Svatý Kříž, wie „Prag Aktuell“ informiert. Der Markt hat 365 Tage im Jahr geöffnet, egal ob Weihnachten oder Ostern, Sonn- oder Feiertag. Laut Onlineforen kann man dort überwiegend mit Euro bezahlen.

Allerdings hat der Basar nicht den besten Ruf. Nach Einschätzung deutscher Polizeibehörden sind die tschechischen Asia-Märkte in der Hand der fernöstlichen Fälschermafia. Sie fälschen alle beliebten Markenprodukte wie etwa Prada, Armani, Adidas, Hugo Boss oder Calvin Klein.

Zudem gelten einige der Verkaufsbuden als Umschlagplatz für Drogen. Die Einfuhr der meisten dieser Waren nach Deutschland ist verboten. Man sollte sich also gut überlegen, was man dort kauft und in welchen Mengen. Kritische Waren werden bei Kontrolle von der Polizei beschlagnahmt.

Weitere große Tschechenmärkte an der deutschen Grenze sind der Dragoun Cheb in Cheb (Eger) und der Grenzmarkt Lipový Dvůr. Der Dragoun Cheb liegt nur wenige Kilometer nördlich des Asia Dragon Bazar, Lipový Dvůr findet man weitere rund 20 Kilometer nördlich.

Märkte in den Niederlanden

Wer an der niederländischen Grenze wohnt, kann zu Ostern auf einen Supermarktbesuch im Nachbarland ausweichen – zumindest an Karfreitag (Goede Vrijdag). Supermärkte und alle anderen Geschäfte sind überall in Holland geöffnet, wie die „Gießener Allgemeine“ berichtet. Ostersonntag und Ostermontag sind in den Niederlanden ebenfalls gesetzliche Feiertage, viele Supermärkte und Geschäfte öffnen trotzdem.

Besonders beliebt bei Kunden ist das Outletcenter der Grenzstadt Roermond, rund 40 Kilometer westlich von Mönchengladbach. Während in der Stadt der Ostersonntag (9. April) der einzige Sonntag im Jahr ist, an dem die Geschäfte geschlossen sind, ist das große Outletcenter von Roermond für die Kunden geöffnet. Dieses wirbt auf seiner Internetseite mit Öffnungszeiten von 9 bis 22 Uhr am „Eerste paasdag“ (Ostersonntag), wie WA informiert.

Die großen Einkaufszentren in den Großstädten haben über das gesamte Wochenende geöffnet. Am Ostermontag („Tweede paasdag“) haben dann fast alle Geschäfte geöffnet.

Einkaufen in anderen Grenzländern

In Belgien ist einzig der Karfreitag kein Feiertag über die Osterzeit. Daher sind an diesem Tag die Geschäfte geöffnet.

ist einzig der Karfreitag kein Feiertag über die Osterzeit. Daher sind an diesem Tag die Geschäfte geöffnet. In Österreich ist der Karfreitag kein gesetzlicher Feiertag mehr. Daher sind auch hier die meisten Geschäfte an diesem Tag zu regulären Öffnungszeiten geöffnet.

ist der Karfreitag kein gesetzlicher Feiertag mehr. Daher sind auch hier die meisten Geschäfte an diesem Tag zu regulären Öffnungszeiten geöffnet. Der Karfreitag ist, wie auch der Ostersonntag und -montag, in Dänemark ein gesetzlicher Feiertag. Große Geschäfte haben in der Regel geschlossen, viele kleine Geschäfte haben allerdings geöffnet. Auch Zoos und Vergnügungsparks haben teilweise offen und bieten sich als Ausflugsziel an. Die meisten Restaurants freuen sich immer über Kunden.

An Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen kann man in Deutschland auch an den Osterfeiertagen Waren einkaufen. Bäckereien und Verkaufsstellen von frischen Früchten, Blumen und Zeitungen dürfen in Deutschland auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein.

Allerdings nur für eine eingeschränkte Dauer. Daher sollte man sich bei Bedarf vorab über die individuellen Öffnungszeiten erkundigen.