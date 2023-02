Wer schweigt, hat Pech – Impfgeschädigte verliert Prozess gegen Impfärztin

Die Impfnebenwirkungen der Klägerin spielten in dem Prozess vor dem Landgericht Heilbronn nur eine untergeordnete Rolle (Symbolbild). Foto: iStock

Es dürfte das wohl erste deutschlandweite Urteil sein, das in Bezug auf eine COVID-Impfung und die damit in Verbindung stehende Aufklärungspflicht der Impfärzte ergangen ist. Am 14. Februar hat das Landgericht Heilbronn die Klage einer dreifachen Mutter mit schweren Nebenwirkungen abgewiesen. Damit hat die Impfärztin die erste Instanz für sich entschieden.