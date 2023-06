5 Früchte zum Abnehmen und die beste Zeit, sie zu essen

Essen Sie sich schlank: Wie bestimmte Früchte den Stoffwechsel ankurbeln, die Fettverbrennung unterstützen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen können.

Obst wird häufig aufgrund des Fruchtzuckers während Diäten gemieden. Dabei kann es, bei richtiger Auswahl, Nährstoffe liefern, die den Stoffwechsel gesund erhalten, die Fettverbrennung unterstützen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen, so der Ratschlag von Cheng Hanyu, einem Ernährungsberater aus Taiwan.

Diese fünf Früchte können laut Hanyu die Gewichtsabnahme fördern:

Tomaten

Obwohl oft nicht als solche erkannt, sind Tomaten eine Frucht. Nach Angaben des Deutschen Bundeszentrum für Ernährung enthalten 100 g Tomaten lediglich 17 Kalorien. Dafür enthalten sie jedoch viele gesunde Nährstoffe wie Vitamin C, Ballaststoffe, Lycopin und Flavonoide. Diese Inhaltsstoffe haben antioxidative Eigenschaften, das heißt, sie helfen dem Körper, schädliche Stoffe abzuwehren. Dadurch können sie das Risiko für Krankheiten, die durch Entzündungen entstehen – darunter Übergewicht und Herz-Kreislauf-Probleme – verringern.

Eine taiwanische Studie aus dem Jahr 2015, publiziert im Fachmagazin Nutrition, zeigte, dass der tägliche Verzehr von 280ml Tomatensaft über zwei Monate hinweg den Taillenumfang, den Body-Mass-Index und den Serumcholesterinspiegel der teilnehmenden Frauen „signifikant reduzierte“. Beeren

Beeren, darunter Blaubeeren, Preiselbeeren, Erdbeeren und Brombeeren, sind reich an Ballaststoffen und kalorienarm. Beispielsweise liefern 100 g Erdbeeren im Durchschnitt nur 32 Kalorien. Beeren enthalten eine Menge Anthocyane. Diese Stoffe sind laut Untersuchungen dafür bekannt, dass sie wie ein Schutzschild gegen schädliche Einflüsse wirken können. Sie helfen ebenfalls dabei, Fett in der Leber abzubauen und die Verarbeitung von bereits vorhandenem Körperfett zu fördern. Kiwis

Eine Portion Kiwi von 100 g bringt etwa 61 Kalorien mit sich. Kiwis enthalten viel Vitamin C, Folsäure und Ballaststoffe und sind zudem schmackhaft. Eine 2018 im Journal Nutrients veröffentlichte Studie der Universität von Otago in Neuseeland zeigte, dass der Verzehr von Kiwis über 12 Wochen den Blutdruck senkte und den Taillenumfang um 3,1 Zentimeter verringerte. Guaven

Die farbenfrohen, tropischen Früchte, mit ihrem unverwechselbaren säuerlichen Geschmack, liefern 68 Kalorien pro 100 g. Sie sind reich an Vitamin C, Kalium und Ballaststoffen. Ballaststoffe haben die Eigenschaft, im Magen aufzuquellen und dadurch ein Gefühl der Sättigung zu erzeugen. Das hilft, Heißhungerattacken zu vermeiden. Vitamin C wiederum unterstützt den Körper dabei, Cholesterin besser zu verarbeiten und somit den Cholesterinspiegel im Körper zu senken, wie Untersuchungen zeigten. Melonen

Verschiedene Melonensorten enthalten durchschnittlich 36 Kalorien pro 100 g. Durch ihren niedrigen Kaloriengehalt und hohen Wassergehalt sind sie ideal für eine gewichtsreduzierende Ernährung. Melonen enthalten viel Kalium. Dieser Mineralstoff hat eine wichtige Funktion im Körper: Er hilft dabei, überschüssiges Salz (Natrium) loszuwerden. Das kann dabei helfen, Wassereinlagerungen zu reduzieren, die zum Beispiel zu geschwollenen Beinen führen können. Ebenso sind Melonen reich an wertvollen Nährstoffen. Sie liefern unter anderem Kupfer und Kalium sowie die Vitamine C und B6. Alle diese Stoffe sind wichtig für verschiedene Funktionen im Körper.

Wann ist die beste Zeit, Obst zu essen?

Laut Ernährungsberater Cheng Hanyu hängt der optimale Zeitpunkt für den Obstverzehr von verschiedenen Szenarien ab:

Vor den Mahlzeiten

Wer auf eine kalorienarme Ernährung achtet, kann durch den Verzehr von Obst vor dem Essen das Sättigungsgefühl steigern und somit Heißhungerattacken vorbeugen.

Nach den Mahlzeiten

Obstsorten wie Papaya, Kiwi und Ananas, die nach den Mahlzeiten verzehrt werden, fördern die Verdauung und kurbeln den Stoffwechsel an.

Nach sportlichen Aktivitäten

Obst, das eine hohe Menge an organischen Säuren enthält, sollte idealerweise innerhalb einer Stunde nach dem Training verzehrt werden. Diese Säuren helfen dabei, die Energiespeicher in Form von Glykogen im Körper wieder aufzufüllen und unterstützen zudem die Reparatur der Muskeln, die während des Trainings beansprucht wurden.

Menschen, die an der sogenannten gastroösophagealen Refluxkrankheit leiden – dabei fließt Magensäure in die Speiseröhre zurück und verursacht Sodbrennen – sollten laut Hanyu säurehaltiges Obst wie Zitrusfrüchte meiden. Stattdessen sind Obstsorten wie Bananen, Melonen, Äpfel und Birnen eine bessere Wahl, da sie allgemein besser vertragen werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „5 Fruits to Help You Lose Weight and the Best Time to Eat Them“ (Deutsche Bearbeitung kr, cs) und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen suchen Sie bitte einen Arzt auf.