COVID-19 Impfung: Ein Türöffner für andere Infektionen?

Nach einer COVID-19-Infektion oder einer Impfung gegen das Virus erleiden einige Menschen wiederkehrende Infektionen, einschließlich Herpes, Epstein-Barr-Virus, Harnwegsinfektionen und in manchen Fällen erneut COVID-19.

Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass dieses Phänomen mit einer Lymphopenie, also einem niedrigen Lymphozytenspiegel, zusammenhängen könnte. Lymphozyten sind eine wesentliche Gruppe von Immunzellen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Krebszellen und Infektionen. Zu den Lymphozyten gehören ebenfalls die B- und T-Zellen, die als letzte Verteidigungslinie des Körpers gegen Krankheitserreger fungieren.

Lymphopenie und COVID-19

Die genauen Gründe für das Auftreten von Lymphopenie nach einer COVID-19-Infektion oder Impfung sind noch unklar. Der Psychiater Dr. Adonis Sfera, der bereits mehrere Studien zu COVID-19 veröffentlicht hat, vermutet, dass das Virus und sein verbleibendes Spike-Protein in der Lage sind, sich an Lymphozyten zu binden und diese zu zerstören, was zu einer Lymphopenie führt.

Unabhängig von COVID-19 tritt Lymphopenie häufig während und nach Infektionen wie HIV, Influenza und bakteriellen Infektionen auf. Impfstoffe, darunter die gegen COVID-19 und Grippe, könnten nach ihrer Verabreichung vorübergehend zu einem lymphopenischen Zustand führen.

Da Lymphopenie ein Hinweis darauf sein kann, dass der Körper noch gegen eine Infektion oder deren Überreste ankämpft, sieht Dr. Sfera in der anhaltenden Lymphopenie, die bei Patienten mit Long COVID und nach der Impfung beobachtet wird, ein Indiz dafür, dass das Virus oder seine Überreste möglicherweise noch im Körper vorhanden sind.

Wie lange das Virus und seine Überreste im Körper verbleiben können, ist bislang nicht bekannt. Untersuchungen des Pathologen Dr. Bruce Patterson ergaben, dass bei Long-COVID-Patienten Spike-Proteine bis zu 15 Monate in Immunzellen verweilen können. Eine weitere Studie ergab, dass Spike-Proteine aus dem Impfstoff bis zu sechs Monate im Körper nachweisbar sein können.

Lymphopenie ist behandelbar

Wenn eine andauernde Infektion oder Krankheit Lymphopenie verursacht, ist es oft zielführend, zuerst diese Ursache zu behandeln, um die Anzahl der Lymphozyten wieder auf ein normales Niveau zu bringen. Infektionen, insbesondere solche, die häufig wiederkehren oder reaktiviert werden, können den Zustand der Lymphopenie verlängern, da sie den Körper dazu bringen, sich intensiv mit der Bekämpfung der Infektion zu beschäftigen.

Ein Mangel an bestimmten Nährstoffen wie Zink, Folsäure und Cobalamin (Vitamin B-12) kann ebenfalls zu Lymphopenie führen. Hohe Eisenwerte im Körper können das Risiko für Infektionen steigern, was die Lymphopenie weiter verschlimmern kann.

Dr. Berkowitz stellte fest, dass viele seiner Patienten mit einer niedrigen Anzahl an T-Zellen auch unter einem übermäßig beanspruchten Nervensystem leiden. Durch die Anwendung von intravenöser Flüssigkeitstherapie und Nahrungsergänzungsmitteln, die zur Beruhigung des Nervensystems beitragen, beobachtete er, dass sich das Immunsystem regeneriert und die T-Zell-Werte normalisieren.

Überdies kann N-Acetylcystein, ein Baustein für Glutathion, eine wichtige Aminosäure im Körper, die Regulierung des Immunsystems unterstützen und das Wachstum der Lymphozyten fördern. Bei schwerer Lymphopenie können Behandlungen mit Immunglobulin-Injektionen zur Stärkung der Immunität eingesetzt werden. Auch Injektionen mit Proteinen, die das Wachstum von Immunzellen anregen, können hilfreich sein, um die Anzahl an Lymphozyten wieder zu steigern.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Viruses Reactivated After COVID-19 and Its Vaccine May Be Linked to Lymphopenia: Study“ (Deutsche Bearbeitung kr)