Diese fünf Kräuter und Gewürze helfen beim Abnehmen

Vollwertige Ernährung ist wertvoll, weil sie genau die Lebensmittel, Kräuter und Gewürze enthält, die unseren Körper heilen und unterstützen. Naturstoffe sind seit langem auch Ausgangsstoffe in der Pharmakologie. Viele der heute auf dem Markt befindlichen bekannten Medikamente werden direkt oder indirekt aus Pflanzen gewonnen.

Auch bei der Gewichtsabnahme und der Bekämpfung von Fettleibigkeit spielen Pflanzen eine wichtige Rolle. Es gibt viele wirksame Kräuter und Gewürze, deren Nutzen für die Gewichtsabnahme untersucht wurde. Sie warten nur auf den Einsatz in der eigenen Küche. Hier sind fünf von ihnen.

1. Kurkuma

Einer Studie zufolge beeinflusst Curcumin, der Hauptwirkstoff in Kurkuma, die Gewichtsabnahme deutlich und reduziert Körperfett, Taillenumfang, Hüftumfang und BMI. Es kann auch die Insulinempfindlichkeit verbessern und die Gewichtszunahme und Fettakkumulation in der Leber und im Fettgewebe fettleibiger Mäuse vermindern.

Insulin ist ein „Fettspeicher“-Hormon. Je mehr davon im Körper zirkuliert, umso schwieriger ist es, Gewicht zu verlieren. Wer abnehmen will, sollte den Insulinspiegel senken. Das funktioniert über eine Erhöhung der Insulinsensitivität.

Darüber hinaus kann Curcumin auch die Leptinsensitivität erhöhen. Das körpereigene Hormon Leptin vermittelt dem Gehirn ein Sättigungsgefühl, die Person verspürt keinen Hunger mehr und hört auf zu essen. Übergewichtige Menschen haben häufig eine Leptinresistenz. Trotz genügender Nahrungsaufnahme stellt sich kein Sättigungsgefühl ein und die betroffene Person isst zu viel.

Eine Studie an Mäusen zeigte, dass Curcumin sowohl die Insulin- als auch die Leptinresistenz verringert und damit die entsprechende Sensitivität erhöht. Curcumin kann zudem die Ausschüttung des Enzyms Fettsäuresynthase verringern, das die Fettsäuresynthese katalysiert. Dadurch kann es die Fetteinlagerung senken.

Curcumin ist auch in der Lage, Insulinresistenz, Hyperglykämie, Hyperlipidämie und andere Entzündungssymptome, die mit Fettleibigkeit und Stoffwechselkrankheiten einhergehen, rückgängig zu machen und Adiponektin hochzuregulieren.

Adiponektin ist ein wichtiges Protein für die Gewichtsabnahme, da es an der Regulierung des Glukosespiegels und des Fettsäureabbaus beteiligt ist und außerdem die Insulinempfindlichkeit des Körpers erhöht. All dies macht Curcumin zu einem wichtigen Akteur beim Abnehmen.

2. Rosmarin

Rosmarin verleiht vielen Gerichten einen köstlichen Geschmack. Zudem kann es das Risiko von Fettleibigkeit senken. Carnosinsäure, ein bioaktiver Bestandteil des Rosmarinextrakts, wurde auf seine Wirkung bei Mäusen untersucht, die mit einer fettreichen Diät gefüttert wurden und an Fettleibigkeit und metabolischem Syndrom litten.

Die Studie ergab, dass bei Mäusen, die mit einer fettreichen Diät und Rosmarinextrakt gefüttert wurden, eine Verringerung des Körpergewichts, des Fettgehalts, der Lebermarker wie ALT und AST sowie des Glukose- und Insulinspiegels zu beobachten waren.

Auch das Lebergewicht, die Lebertriglyceride und die freien Fettsäuren wurden gesenkt. Rosmarin könnte demzufolge ein vielversprechendes diätetisches Mittel sein, um das Risiko von Fettleibigkeit und metabolischem Syndrom zu verringern.

3. Schwarzer Pfeffer

Piperin ist der wirksamste Bestandteil von schwarzem Pfeffer. Es verleiht dem Gewürz nicht nur seine Schärfe, sondern ist auch ein wirksames Mittel zur Gewichtsabnahme. Laut einer Studie kann Piperin den Stoffwechsel der ruhenden Muskulatur hochregulieren.

Es ist somit ein potenzielles Mittel zur Behandlung von Fettleibigkeit. Eine Studie an fettleibigen Ratten bestätigte Pfeffer als Behandlungsmöglichkeit zur Verringerung des Körpergewichts, zur Verbesserung der Insulinempfindlichkeit und zur Verbesserung der Leptinempfindlichkeit – alles wichtige Faktoren bei Gewichtsproblemen.

Zudem erhöht der Verzehr von Pfeffer zusammen mit Kurkuma die Bioverfügbarkeit von Curcumin erheblich, sodass die beiden eine wirksame Kombination zur Gewichtsreduzierung darstellen.

4. Bockshornklee

Galaktomannan ist ein löslicher Ballaststoff, der aus den Samen des Bockshornklees gewonnen wird. Es reduziert die glykämische Reaktion und die Insulinausschüttung bei Ratten, die mit viel Saccharose gefüttert wurden.

Außerdem zeigte diese Rattenstudie eine Verringerung des Körpergewichts, der Triglyceride und des Gesamtcholesterins. Eine andere Studie zeigte eine Verringerung der Zunahme des Körpergewichts und der Triglyceride im Plasma, die durch eine fettreiche Diät bei fettleibigen Mäusen verursacht wurden.

Eine weitere Studie hat gezeigt, dass Bockshornklee die Fähigkeit besitzt, die Gewichtszunahme zu verhindern, indem er den Glukose- und Lipidstoffwechsel verbessert, die Insulinempfindlichkeit erhöht und die lipogenen (fettbildenden) Enzyme herunterreguliert.

5. Dill

Auch Dill kann zur Gewichtsreduzierung beitragen. In einer Studie führte Dill zu einer deutlichen Abnahme des Körpergewichts und der Nahrungsaufnahme. Man nimmt an, dass dies auf einen Anstieg des Serotonin-Neurotransmitters 5-HT zurückzuführen ist.

Es wurde vermutet, dass die Erhöhung des 5-HT-Spiegels in dieser Studie das Sättigungsgefühl steigerte, was sich in einer geringeren Nahrungsaufnahme und damit in einer Verringerung des Körpergewichts ausdrückte.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „5 Common Kitchen Herbs and Spices for Weight Loss“ und auf „GreenMedinfo“ (deutsche Bearbeitung jw)