Geschmacksverlust durch COVID-19: Studie entdeckt Virusreste auf der Zunge

Manche Menschen leiden längere Zeit nach einer COVID-19-Infektion an Geschmacksstörungen und haben zudem geschwollene oder verfärbte Zungen. Eine neue Studie geht dem Phänomen der sogenannten „COVID-Zunge“ auf den Grund.

Wenn das Essen auch Monate nach einer Genesung von COVID-19 immer noch nicht wie gewohnt schmeckt, könnten noch Spuren des Virus auf der Zunge vorhanden sein. Zumindest laut dem Ergebnis einer neuen Studie, die kürzlich im New England „Journal of Medicine“ (NEJM) veröffentlicht wurde.

Das Virus kann offenbar in jenen Bereichen der Zunge, wo sich die Geschmacksknospen befinden, verbleiben, was die Bildung neuer Geschmacksknospen beeinträchtigt. Diese Effekte können laut den Forschern des National Institutes of Health in Baltimore bis zu 63 Wochen nach einer Infektion spürbar sein.

„COVID-Zunge“: Ungewöhnliches Symptom nach einer COVID-Infektion

Unter den vielen Corona-Symptomen, die während der Pandemie berichtet wurden, ist die sogenannte „COVID-Zunge“, die in manchen Krankheitsfällen dokumentiert wurde, wohl das ungewöhnlichste. Bei dieser infektionsbedingten Entzündung sind der Mund und die Zunge betroffen. In manchen Fällen kann die Zunge geschwollen und verfärbt sein. Es kann ein Ausschlag in verschiedenen Formen auftreten. Von kleinen, flachen, roten oder violettfarbenen Flecken bis hin zu großen, erhabenen Beulen.

Obwohl die genaue Ursache unklar ist, vermuten Mediziner, dass die „COVID-Zunge“ wahrscheinlich auf die Immunantwort des Körpers auf das Coronavirus SARS-CoV-2 zurückzuführen ist.

Eine kürzlich durchgeführte Studie untersuchte dieses Phänomen an 16 Patienten, die sechs Wochen nach ihrer COVID-19-Erkrankung noch Geschmacksstörungen zeigten, genauer. Dabei wurden Proben der Zungenpapillen – den Strukturen, die Geschmacksknospen enthalten – entnommen. Als Vergleichsgruppe dienten dieselben Untersuchungen von Zungenpapillen, die vor dem Jahr 2020 durchgeführt wurden. Bei zehn Patienten, die nach sechs oder mehr Monaten noch Geschmacksstörungen hatten, wurden weitere Untersuchungen durchgeführt.

Die Studie konnte bei den Patienten Reste von SARS-CoV-2 auf der Zunge nachweisen. Es wurde zudem eine Immunreaktion darauf festgestellt, begleitet von verformten oder fehlenden Geschmacksknospen und dem Verlust von Nervenfasern.

Sechs Monate nach der Infektion berichteten sechs der zehn Patienten, die erneut untersucht wurden, dass sich ihre Geschmackswahrnehmung wieder normalisiert hatte. Die restlichen Patienten zeigten eine stufenweise Erholung, die bei einzelnen Fällen bis zu 45 und 63 Wochen andauerte. Bei vier Patienten war die Geschmackserholung zum Ende der Studie noch immer unvollständig.

„COVID-Zunge“ kann „ungewöhnliche“ Geschmackserlebnisse verursachen

Dr. Thomas Gut, Leiter des Zentrums für Post-COVID-Erholung am Northwell Staten Island University Hospital, erklärte gegenüber The Epoch Times, dass eine COVID-Infektion direkte Auswirkungen auf die Geschmacksrezeptoren der Zunge haben kann. Sie kann lokale Zerstörungen und Entzündungen verursachen, die das Geschmacksempfinden beeinträchtigen.

„Dies kann zu einem vollständigen oder teilweisen Geschmacksverlust oder sogar zu ungewöhnlichen und bizarren Geschmackserlebnissen führen“, sagte Dr. Gut.

Der Geschmackssinn ist ein komplexer Prozess, an dem verschiedene Organe beteiligt sind. Während die Zunge eine zentrale Rolle bei der Geschmackswahrnehmung spielt, spielt auch unser Geruchssinn, der durch COVID-19 gestört werden kann, auch eine entscheidende Rolle.

„Unser Geruchssinn hilft, Lücken in der Wahrnehmung von Aromen und Düften zu schließen“, erläuterte Dr. Gut. „Ohne den Geruchssinn hat die Zunge Schwierigkeiten, Geschmacksnuancen zu entschlüsseln, was das gesamte Geschmackserlebnis beim Essen verändert.“

Laut Dr. Gut gibt es jedoch keine signifikanten Beweise dafür, dass die Dauer des viralen Verbleibs auf der Zunge die Wahrscheinlichkeit einer erneuten COVID-Infektion beeinflusst.

