Gesund bleiben trotz Bürojob: Warum 10.000 Schritte täglich lebenswichtig sind

In einer Zeit, in der viele von uns viel sitzen, bringt eine Studie aus Australien gute Nachrichten: Wer täglich rund 10.000 Schritte geht, und das sind je nach Schrittlänge sechs bis acht Kilometer, kann sein Sterberisiko um 39 Prozent und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 21 Prozent senken. Das Besondere dabei ist, dass diese Vorteile unabhängig davon sind, wie lange man sonst sitzt.

Die Untersuchung, die über 72.000 Teilnehmer umfasste und im „British Journal of Sports Medicine“ veröffentlicht wurde, ist die erste, die mithilfe von Fitness-Trackern am Handgelenk genau misst, wie sehr uns regelmäßiges Gehen vor den gesundheitlichen Risiken zu vieler Stunden im Sitzen schützen kann.

Zu viel sitzende Lebensweise schadet der Gesundheit

Unter Verwendung von Daten aus der UK Biobank hatten die Studienteilnehmer ein Durchschnittsalter von 61 Jahren und 58 Prozent waren weiblich.

Indem sie die körperliche Aktivität über sieben Tage hinweg verfolgten, lieferten die am Handgelenk getragenen Geräte die tägliche Schrittzahl jedes Teilnehmers. Auch die Zeit, die sie in sitzendem Zustand oder liegend, aber wach verbrachten, konnte so gemessen werden.

Zusätzlich wurden ihre Gesundheitsdaten ausgewertet, indem Krankenhausakten und Sterberegister über einen längeren Zeitraum hinweg überprüft wurden.

Die Ergebnisse zeigten, dass die durchschnittliche tägliche Schrittzahl der Studienteilnehmer bei 6.222 lag, wobei die unteren 5 Prozent etwa 2.200 Schritte pro Tag gingen. Diese niedrigere Schrittzahl diente als Basislinie für die Bewertung der Auswirkungen erhöhter körperlicher Aktivität auf die Sterblichkeit und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Teilnehmer wurden basierend auf ihrer sitzenden Zeit kategorisiert, wobei diejenigen, die mehr als 10,5 Stunden pro Tag mit sitzenden Aktivitäten verbrachten, als Personen mit einem hohen sitzenden Lebensstil betrachtet wurden. Diejenigen, die weniger Zeit sitzend verbrachten, wurden als Personen mit einem niedrigen sitzenden Lebensstil kategorisiert.

Die durchschnittliche sitzende Zeit wurde mit 10,6 Stunden pro Tag aufgezeichnet.

Optimale Bewegungsmenge

Nach einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 6,9 Jahren gab es 1.633 Todesfälle und 6.190 Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter den Teilnehmern.

Unter Berücksichtigung anderer möglicher Einflüsse bestimmte die Studie, dass die ideale tägliche Schrittzahl zur Reduzierung des Sterblichkeits- und Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisikos zwischen 9.000 und 10.000 Schritten lag.

Für beide Ergebnisse wurde die Hälfte des gesundheitlichen Vorteils mit einer täglichen Schrittzahl zwischen 4.000 und 4.500 Schritten erreicht.

Das Charles Perkins Centre der Universität Sydney berichtet, dass die Studie ihre Grenzen hat. Es fügt hinzu, dass es sich zwar um eine Beobachtungsstudie handelt und keine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung festgestellt werden kann, dass aber trotz der großen Stichprobengröße und der langen Nachbeobachtungszeit, die eine Verzerrung minimiert, die Forscher erkennen, dass nicht berücksichtigte Faktoren die Ergebnisse immer noch beeinflussen könnten.

Nichtsdestotrotz unterstreicht die Studie die gesundheitlichen Vorteile einer Erhöhung der täglichen Schritte.

„Jede Menge an täglichen Schritten über den Referenzwert von 2.200 Schritten pro Tag hinaus wurde mit einer geringeren Sterblichkeit und einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht, sowohl bei niedriger als auch hoher sitzenden Zeit“, schlussfolgerten die Autoren.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „How 10,000 Daily Steps Can Outpace the Risk of Sedentary Death“. (deutsche Bearbeitung kr)