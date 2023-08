Kardamom: Natürlicher Turbo für den Stoffwechsel und die Fettverbrennung

Könnte Kardamom, ein altbekanntes indisches Gewürz, das Geheimnis zur Fettreduktion sein?

Während Kardamom seit Jahrhunderten in vielen Kulturen als kulinarisches Highlight geschätzt wird, enthüllen aktuelle Forschungsergebnisse im „International Journal of Molecular Science“ nun beeindruckende gesundheitliche Vorteile dieses altbekannten indischen Gewürzes. Es könnte nicht nur den Stoffwechsel beschleunigen, sondern auch effektiv die Fettverbrennung fördern.

Kardamom: Mehr als ein Gewürz

Kardamomsamen, die sich durch eine Mischung aus Eukalyptus-, Minz- und Pfeffergeschmack auszeichnen, sind eine wichtige Zutat für viele indische Gerichte wie Curry, Milchreis und Chai. Neben seinem warmen, würzigen Geschmack zeigt sich das Gewürz dank seiner natürlich vorkommenden Verbindungen auch als potenzielles Superfood.

Forscher der Texas A&M University haben eine Reihe von Experimenten durchgeführt, in denen die Wirkung von Kardamom auf den Stoffwechsel und das allgemeine Wohlbefinden untersucht wurde.

Dabei wurde entdeckt, dass die natürlichen Verbindungen im Kardamom den Stoffwechsel ankurbeln, was zu einem erhöhten Kalorienverbrauch sowie der Produktion von Antioxidantien und entzündungshemmenden Effekten durch die Regulation zwischen Gehirn und Darm führt.

Die Wissenschaftler teilten Gruppen von Mäusen eine Nahrung zu, die drei Prozent, sechs Prozent oder zwölf Prozent Kardamomsamen enthielt, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die eine normale Nahrung ohne Kardamom erhielt.

Nach 14 Wochen stellten sie fest, dass die mit Kardamom gefütterten Nagetiere zwar hungriger waren und mehr Kalorien zu sich nahmen, dass die Mäuse aber auch besser in der Lage waren, Fettgewebe abzubauen, geringere Mengen an Körperfett aufwiesen und über mehr Muskelmasse verfügten als die Gruppe der Mäuse, die keinen Kardamom in ihrer Nahrung hatten.

Dr. Luis Cisneros-Zevallos, Hauptautor der Studie, betonte die potenzielle Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf den Menschen. Unter Verwendung einer speziellen Umrechnungsformel schätzt das Forschungsteam, dass ein 60 Kilogramm schwerer Erwachsener täglich mindestens acht bis zehn Kardamom-Kapselfrüchte zu sich nehmen müsste, um ähnliche gesundheitliche Vorteile zu erzielen.

Weitreichende gesundheitliche Vorteile

Jenseits der Gewichtsabnahme und Stoffwechselsteigerung zeigte die Studie auch, dass Kardamom die Mitochondrienaktivität in den Muskel- und Leberzellen verbessert. Eine optimierte Mitochondrienfunktion ist unerlässlich für die Energieproduktion in den Zellen und hat direkte Auswirkungen auf die körperliche Erholung nach Anstrengungen, die Verlangsamung des Alterungsprozesses und die allgemeine Krankheitsprävention.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Popular Spice Becomes the Latest ‘Superfood,’ Promotes Fat Loss, Reduces Inflammation: Researchers“ (Deutsche Bearbeitung kr)

Der Inhalt des Artikels ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.