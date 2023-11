Knoblauch: Krebskiller und Blutdrucksenker

Knoblauch, eine alte Pflanze aus der Familie der Zwiebelgewächse (Alliaceae), birgt begehrte diätetische und medizinische Eigenschaften.

Über die Jahre hinweg haben zahlreiche Forschungsberichte in angesehenen Fachzeitschriften kontinuierlich die vielfältigen vorteilhaften pharmakologischen Wirkungen von Knoblauch bestätigt. Diese umfassen antibakterielle, antithrombotische, entzündungshemmende und blutzuckersenkende Eigenschaften. Besonders hervorzuheben ist, dass mehrere Studien darauf hinweisen, dass der Verzehr von Knoblauch effektiv das Krebsrisiko reduzieren kann.

Trotz der zahlreichen Vorzüge von Knoblauch erfordert sein Verzehr eine sorgfältige Betrachtung, um mögliche unerwünschte Effekte zu vermeiden.

Anti-Krebs-Eigenschaften von Knoblauch

Die primäre Wirkverbindung in Knoblauch ist Allicin, und eine zunehmende Menge wissenschaftlicher Forschungsergebnisse bestätigt, dass Knoblauch eine Vielzahl von aktiven Bestandteilen enthält, die das Auftreten und die Entwicklung von Krebs effektiv hemmen können.

Im September wurde im European Journal of Nutrition eine umfassende Untersuchung veröffentlicht, in der 61 wissenschaftliche Artikel geprüft wurden, um die Auswirkungen von Knoblauch auf Krebs zu bewerten. Die Ergebnisse dieser Analyse bestätigen, dass Knoblauch eine reichhaltige Quelle verschiedener Komponenten ist und damit das Potenzial hat, Krebszellen zu hemmen.

Auch Knoblauchextrakt und bestimmte einzelne Bestandteile wiesen in verschiedenen Labor- und Tierversuchen nachweislich krebshemmende Eigenschaften auf. So wird das Wachsen von Krebszellen gestoppt, ihre Vermehrung gehemmt und die Bildung neuer Blutgefäße zur Versorgung von Tumoren unterdrückt. Auch wird die Ausbreitung von Krebszellen auf andere Gewebe verhindert. In Bezug auf Darmkrebs wurden besonders positive Ergebnisse erzielt.

Darüber hinaus wurde im März in einer Studie, die in Frontiers in Pharmacology veröffentlicht wurde, betont, dass die anti-karzinogene Wirkung von Knoblauch, unter den verschiedenen vorteilhaften pharmakologischen Effekten, zu den am gründlichsten erforschten gehört. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Knoblauch das Krebsrisiko signifikant reduzieren kann. Explizit bei Dickdarmkrebs wird ein reduziertes Risiko bestätigt.

Eine Studie, die im Journal „Integrated Blood Pressure Control“ veröffentlicht wurde, führte aus, dass Knoblauch auch dazu beitragen kann, den Blutdruck effektiv zu senken.

Multitalent für die Gesundheit

Allicin, der Wirkstoff in Knoblauch, bietet eine Vielzahl gesundheitlicher Vorteile:

Krebsvorbeugung: Allicin kann das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen hemmen und die Immunfunktion stärken, was dazu beitragen kann, Krebs zu verhindern.

Blutdruckregulation: Allicin kann die Blutgefäße erweitern, den Blutdruck senken und die Durchblutung verbessern, was wichtig für die Herzgesundheit ist.

Verbesserte Insulinempfindlichkeit: Allicin kann die Insulinsekretion und -wirkung fördern, wodurch der Blutzuckerspiegel gesenkt wird, was besonders für Menschen mit Diabetes von Nutzen sein kann.

Unterstützung bei erektiler Dysfunktion: Als Vasodilatator kann Allicin dazu beitragen, die Symptome von erektiler Dysfunktion zu lindern und die sexuelle Funktion zu verbessern, da diese oft mit eingeschränkter Blutzirkulation in Verbindung gebracht wird.

Entzündungshemmende und antioxidative Wirkung: Allicin kann Schäden durch freie Radikale entgegenwirken, was Leber und Nieren schützen kann.

Neben Allicin enthält Knoblauch auch andere essenzielle Nährstoffe wie Vitamin C, verschiedene Schwefelverbindungen und Cystein, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Cystein kann zu Glutathion umgewandelt werden, dem wichtigsten Antioxidans in unserem Körper.

Knoblauch richtig konsumieren

Um die Wirksamkeit sicherzustellen und mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden, ist es wichtig einiges zu beachten:

Schonende Zubereitung: Knoblauch sollte nicht übermäßig verarbeitet werden. Zu langes Kochen, Rösten oder Dämpfen kann die aktiven Bestandteile beschädigen und die gesundheitlichen Vorteile reduzieren. Am besten ist es, Knoblauch roh oder leicht angebraten zu verzehren. Zerkleinern oder Zerdrücken: Um ausreichend Allicin zu erzeugen, ist das Zerkleinern oder Zerdrücken von Knoblauch entscheidend. Lassen Sie den zerkleinerten Knoblauch vor dem Verzehr fünf bis zehn Minuten offen stehen, um optimale Vorteile zu erzielen. Maßhalten: In der Regel reicht der Verzehr von ein bis vier Knoblauchzehen pro Tag aus. Übermäßiger Konsum kann zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Mundgeruch, Magen-Darm-Reizungen und allergischen Reaktionen führen. Vorsicht ist für bestimmte Personengruppen geboten: Personen mit Magengeschwüren oder Blutungsneigung, sowie Menschen, die blutverdünnende Medikamente einnehmen oder sich auf eine Operation vorbereiten, sollten ihren Knoblauchkonsum einschränken. Knoblauch hat blutverdünnende Eigenschaften, die Blutungen verstärken können. Schwangere und stillende Frauen sollten ebenfalls vorsichtig sein, da Knoblauch den Geschmack der Muttermilch beeinflussen kann, was sich auf die Gesundheit des Fötus oder Säuglings auswirken könnte. Knoblauchpräparate als Alternative: Wenn Sie keinen frischen Knoblauch essen möchten, gibt es Knoblauchpräparate in verschiedenen Formen und Dosierungen. Beachten Sie jedoch die Qualität und Sicherheit dieser Produkte. Es wird empfohlen, sie unter ärztlicher Anleitung zu verwenden.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Unlocking the Power of Garlic: Anti-Cancer, Hypertension, and Blood Sugar Control“ (Deutsche Bearbeitung kr)