Paul-Ehrlich-Institut nimmt Stellung zur Debatte „plötzlicher und unerwarteter Todesfällen“

Eine beabsichtigte Studie zur Impfstoffsicherheit sei laut Paul-Ehrlich-Institut aufgrund von mangelnder Unterstützung großer Krankenkassen gescheitert. Und obwohl keine anderen Zahlen verfügbar sind, weigert sich das Institut, die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) für eine Analyse zugrunde zu legen.

Die Debatte um „plötzliche und unerwartete Todesfälle“ geht in die nächste Runde. Nach einer Aktuellen Stunde im Bundestag am 16. Dezember, in der die AfD für ihre Datenanalyse viel Kritik und Spott von den übrigen Fraktionen einstecken musste, liegt der Epoch Times nun eine Stellungnahme des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vor, di…

Für den Zugriff auf diesen Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Jetzt Abo abschließen Sie haben noch kein Abo?

Hier anmelden Sie haben bereits ein Abo?