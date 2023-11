Mandeln, Pistazien, Walnüsse: Die besten Nusssorten für ein gesundes Herz

Bei der nächsten Gelegenheit, zu der Sie zum täglichen Apfel greifen, ist es empfehlenswert, auch eine Handvoll Nüsse zu sich zu nehmen, um die Herzgesundheit zu fördern – zu diesem Schluss kommen skandinavische Forscher der Universität Oslo.

Die Wissenschaftler stellten in einer umfassenden Review von 60 Studien eine deutliche Verbindung zwischen dem Konsum von Nüssen und einem reduzierten Risiko für Herzkrankheiten sowie Herzinfarkten fest.

Die Ergebnisse zeigen, dass bereits der tägliche Genuss einer kleinen Menge Nüsse von etwa 30 Gramm das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 20 bis 25 Prozent senken kann.

Welche Sorte Nüsse ist am besten für die Gesundheit?

Gibt es eine „Zauber-Nuss“, auf die man sich besonders fokussieren sollte? Die Forscher sind sich einig, dass es keine eindeutige Empfehlung gibt. Obwohl Mandeln, Pistazien und Walnüsse sich als besonders wirksam bei der Senkung des Cholesterinspiegels erwiesen haben, konnten keine endgültigen Hinweise dafür gefunden werden, dass eine bestimmte Nusssorte den anderen überlegen wäre.

Am gesündesten ist es, die Nüsse roh, geröstet oder als ungesalzene Varianten zu verzehren. Schokolade oder künstliche Zuckerübergüsse können den gesundheitlichen Effekt reduzieren.

Erdnüsse, obwohl sie im Volksmund oft als Nüsse bezeichnet werden, gehören tatsächlich zur Familie der Hülsenfrüchte. Dennoch sind sie äußerst gesund und bieten viele der gesundheitlichen Vorteile, die von Nüssen erwartet werden können. Botanisch betrachtet gehören sie jedoch nicht zu den Nüssen.

Zudem gibt es Hinweise, dass Nüsse sich positiv auf den Cholesterinspiegel im Blut auswirken. Dies ist von Bedeutung, da übermäßiges Cholesterin sich an den Wänden der Blutgefäße ablagern kann, was deren Elastizität dadurch vermindert. Dieser Prozess führt zu Atherosklerose, was einer der Hauptfaktoren für Herzinfarkte ist. Allerdings konnte die vorliegende Studie trotz positiver Tendenzen keine definitiven Beweise erbringen, dass der Verzehr von Nüssen den Cholesterinspiegel tatsächlich beeinflusst, wodurch weitere Forschungen in diese Richtung notwendig sind.

