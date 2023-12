Langfristige Einnahme von Cholesterinsenker fördert Herzkrankheiten

Jahrzehntelang wurden Statine (Cholesterinsenker) als verlässliche Helfer im Kampf gegen Herzkrankheiten, der häufigsten Todesursache in den Vereinigten Staaten und weltweit, angesehen. Eine Studie deutet jedoch darauf hin, dass die langfristige Einnahme von Statinen möglicherweise dem Feind hilft, indem sie die Verkalkung der Herzkranzgefäße beschleunigt, anstatt sie davor zu schützen.

Statine verbrauchen herzschützende Nährstoffe

Die in der Fachzeitschrift „Clinical Pharmacology“ veröffentlichte Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass Statine als „mitochondriales Gift“ wirken. Sie können die Muskelfunktion des Herzens und der Blutgefäße beeinträchtigen, indem sie Coenzym Q10 (CoQ10), ein Antioxidans, das die Zellen für ihr Wachstum und ihre Erhaltung benötigen, abbauen. Mehrere Studien zeigen, dass Statine die CoQ10-Synthese hemmen, was viele Patienten zu ergänzenden Einnahmen veranlasst.

CoQ10 ist für die Produktion von ATP, dem wichtigsten Energieträger der Zelle, unerlässlich. Ein unzureichender CoQ10-Gehalt hemmt die ATP-Produktion, was zu einem Energiedefizit führt, das nach Ansicht der Autoren des Berichts „eine Hauptursache für Herzmuskel- und Koronararterienschäden sein könnte“.

„Wir glauben, dass eine langjährige Statintherapie zu einer allmählichen Akkumulation mitochondrialer DNA-Schäden führt“, schreiben die Autoren.

Eine 2022 im „Biophysical Journal“ veröffentlichte Studie stellte einen Zusammenhang zwischen erniedrigtem ATP und Herzversagen her.

Eine 2008 in „BioFactors“ veröffentlichte Studie bestätigt den Zusammenhang zwischen Statinen und CoQ10. Die Forscher untersuchten 50 Statin-Patienten auf Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Muskelschmerzen. Alle setzten dann die Statine ab und nahmen im Durchschnitt 22 Monate lang CoQ10 zu sich.

Nebenwirkungen von Statinen verringert durch CoQ10-Einnahme

</thead

Nebenwirkung Häufigkeit beim Erstbesuch (vor Beginn der CoQ10-Einnahme) Häufigkeit beim Abschlussbesuch (nach CoQ10-Einnahme) Müdigkeit 84% 16% Muskelschmerzen 64% 6% Atemnot 58% 12% Gedächtnisverlust 8% 4% Nervenschmerzen 10% 2%

Quelle: Studie über unerwünschte Wirkungen von Statinen, veröffentlicht in BioFactors. EPOCH HEALTH

Die Herzfunktion verbesserte sich oder blieb bei der Mehrheit der Patienten unverändert. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass Statin-Nebenwirkungen, einschließlich der Statin-Kardiomyopathie, weitaus häufiger auftreten als bisher bekannt und mit der Kombination aus dem Absetzen von Statinen und der Einnahme von CoQ10 reversibel sind.

Statine verbrauchen Vitamin K und erhöhen das Risiko der Herzverkalkung

Laut dem Bericht beeinträchtigen Statine die Produktion von Vitamin K, einem wichtigen Vitamin für die Bekämpfung der Verkalkung. Eine optimale Vitamin-K2-Zufuhr trägt dazu bei, den Aufbau von Plaque für Atherosklerose – die Verdickung oder Verhärtung der Arterien – zu verhindern und das Verkalkungsrisiko gering zu halten.

Eine Koronarkalkbildung tritt auf, wenn sich Kalzium in den Wänden der Koronararterien ablagert, die das Herz mit Sauerstoff versorgen. Diese Plaqueablagerungen sind ein Zeichen für eine frühe koronare Herzkrankheit, die den Blutfluss blockieren und schließlich zu einem Herzinfarkt führen könnte.

In einer 2021 im „Kaohsiung Journal of Medical Sciences“ veröffentlichten Studie wurde ein Zusammenhang zwischen der Einnahme von Statinen, der Verkalkung der Herzkranzgefäße und einem Vitamin-K2-Mangel festgestellt. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie Statine durch die Hemmung von Vitamin K die Akkumulation von Kalzium in den Arterien vorantreiben können. Die Ergebnisse der Studie stimmten mit den vorhandenen Belegen für einen positiven Zusammenhang zwischen Statinen und Gefäßverkalkung überein“, so die Autoren.

Statine schädigen auch Selenoproteine, Träger des Minerals Selen, das für die Herzgesundheit wichtig ist.

In einer 2022 in „Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology“ veröffentlichten Studie wurden Statine ebenfalls mit einer verstärkten Verkalkung in Verbindung gebracht. Die Autoren vermuteten jedoch, dass Statine die Verkalkung eher durch die Verstärkung von Entzündungen als durch einen Nährstoffmangel fördern könnten.

Ärzte übersehen Statine als Ursache der Herzinsuffizienz

Angesichts der sich abzeichnenden Belege für die potenziellen kardialen Nachteile von Statinen warnten die Autoren der neuen Übersichtsarbeit, dass „sich Ärzte im Allgemeinen nicht bewusst sind, dass Statine Herzversagen verursachen können und dass sie dies eindeutig nicht erkennen“. Obwohl Ärzte bei Statin-Anwendern leicht eine Herzinsuffizienz diagnostizieren, führen sie diese in der Regel auf andere Faktoren wie Alter, Bluthochdruck oder Arterienerkrankungen zurück.

Ärzte, die Cholesterinsenker verschreiben, „können die moralische Verantwortung der ‚Patientenaufklärung‘ nicht ignorieren“, schrieben die Forscher und wiesen darauf hin, dass Patienten eine vollständige Aufklärung über Nebenwirkungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzversagen zustehen.

Mit jährlich mehr als eine Million Krankenhausaufenthalten wegen Herzinsuffizienz in den Vereinigten Staaten wird diese Erkrankung oft als Epidemie bezeichnet – und laut der Studie ist die Statintherapie möglicherweise ein wichtiger Faktor, der dazu beiträgt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Long-Term Use of Statins Linked to Heart Disease: Studies“ (deutsche Bearbeitung jw)