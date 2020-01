Coronavirus: Samsung überprüft chinesische Mitarbeiter in Ungarn

Laut der ungarischen Presseagentur MTI hat Samsungs ungarisches Werk in der Nähe von Budapest Pläne zur Überprüfung seiner chinesischen Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Coronavirus aufgestellt. Das teilte der Bürgermeister von Göd am Montag auf Facebook mit. Die Behörden hätten bisher keine restriktiven Maßnahmen in Bezug auf die Fabrik ergriffen.

☣️ A Samsunggal való együttműködési megállapodás alapján a következő tájékoztatást kaptam:Bizonyára sokan hallottak a… Gepostet von Balogh Csaba am Montag, 27. Januar 2020

In der Mitteilung des Bürgermeisters steht, dass das Unternehmen die Bevölkerung beruhigen möchte. Daher haben sie vergangene Woche Kontakt mit der Abteilung für Epidemiologie der Gesundheitsbehörde aufgenommen und vorbeugende Maßnahmen ergriffen.

Balogh beschrieb die Maßnahmen:

Desinfizierung in den öffentlichen Bereichen der Anlage. Neben Flüssigseife werden auch Desinfektionsmittel mit Alkoholgehalt ausgegeben. Die Mitarbeiter werden auch über die Vorschriften der Weltgesundheitsorganisation für vorbeugende Hygiene informiert. Die Mitarbeiter, die aus China kommen (in geringer Anzahl), werden vor Beginn der Arbeit unter Quarantäne gestellt und anschließend medizinisch untersucht.

(mti/sza)