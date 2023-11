Schauspielerin verklagt AstraZeneca nach Impfschaden

Die australische Theaterdarstellerin und Impfbefürworterin Melle Stewart, hat Klage gegen das Pharmaunternehmen AstraZeneca eingereicht. Stewart hatte nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca einen lebensbedrohlichen Schlaganfall erlitten, der sie arbeitsunfähig machte.

Die 42-jährige Stewart, die unter anderem für ihre Hauptrolle im Musical „Mamma Mia!“ in Australien bekannt ist, erhielt ihre erste Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs am 24. Mai 2021. Nur zwei Wochen später begann sie, Anfälle zu erleiden, verlor ihre Fähigkeit zu sprechen und bekam eine Lähmung auf der rechten Seite ihres Körpers.

Sie wurde mit einer seltenen Blutgerinnungsstörung, der Impfstoff-induzierten thrombozytopenischen Thrombose (VITT) diagnostiziert. Die Krankheit wird inzwischen sowohl vom Hersteller als auch von den Aufsichtsbehörden als „sehr seltene Nebenwirkung“ des Impfstoffs anerkannt.

Stewart musste sich einer Reihe von komplexen medizinischen Eingriffen und intensiver Therapie unterziehen, darunter eine Kraniotomie – eine dreistündige Operation, bei der ein Teil ihres Schädels entfernt wurde, um den Druck in ihrem Gehirn zu reduzieren und ihr Leben zu retten. In einem weiteren Eingriff wurde der fehlende Schädelteil durch eine titanbeschichtete Platte von der Größe ihrer Hand ersetzt.

Die Klage von Melle Stewart gegen AstraZeneca wirft nun eine bedeutende rechtliche Frage auf und wird mit Spannung erwartet, da sie die möglichen Risiken und Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen in den Fokus rückt. AstraZeneca hat bisher keine Stellungnahme zu dieser Klage abgegeben.

Herausforderung nach dem Impfschaden

Dennoch bestätigten Bluttests eines Facharztes für Bluterkrankungen spezifische biologische Marker, die auf den Impfstoff als Ursache hinwiesen.

Frau Stewart wies niedrige Blutplättchenwerte auf und hatte Schwierigkeiten mit der Blutgerinnung, was dazu führte, dass sie innerhalb von nur vier Tagen fünf Bluttransfusionen benötigte.

Obwohl sie und ihr Ehemann nach ihrem Wissen nie an COVID-19 erkrankt waren, glaubten sie, dass eine flächendeckende Impfung ein entscheidender Schritt zur Wiederbelebung der Theaterbranche sei, die während der Pandemie geschlossen worden war.

„Es ist unglaublich frustrierend. Worte sind mein Leben und sie sind jetzt weg. Ich sage die Worte, aber sie auszusprechen, ist ein Problem“, sagte Frau Stewart gegenüber „The Telegraph“ über die düstere Aussicht in Bezug auf einen Theaterauftritt. „Ich trauere darum. Es ist schwer.“

Obwohl sie umgerechnet 137.000 Euro als Anerkennung für den Impfschaden von der Regierung erhalten hat, reicht dies nicht aus, um den erheblichen Einkommensverlust auszugleichen, den sie und ihr Ehemann erlitten haben. Ihr Ehemann hatte seine Arbeit unterbrochen, um seine Frau wieder gesundzupflegen.

Frau Stewart hat einer zweiten Impfung mit Pfizer zugestimmt und möchte, dass die Menschen wissen, dass sie nach wie vor eine Befürworterin der Impfung ist.

„Trotz der Probleme, die ich aufgrund des AstraZeneca-Impfstoffs hatte, habe ich mehrere Dosen des Pfizer-Impfstoffs erhalten und bleibe eine entschiedene Befürworterin der Impfung“, sagte sie.

Ehemann fühlt sich von Regierung getäuscht

Dennoch fühlt sich das Paar dazu gezwungen, rechtliche Schritte gegen AstraZeneca einzuleiten, weil sie der Meinung sind, dass sie von den Zusicherungen der Regierung in die Irre geführt wurden.

„Wir hatten die Erwartung, dass dieser Impfstoff sicher ist, aber AstraZeneca war in diesem Fall nicht sicher“, so Stewarts Ehemann Ben Lewis. „Und obwohl nur eine relativ kleine Anzahl von Menschen verletzt oder schlimmer betroffen ist, obliegt es der Regierung, sich um die sehr wenigen Menschen zu kümmern, die das Richtige für das Land und die Gesellschaft getan haben.“

Als Reaktion auf den wegweisenden Rechtsstreit, an dem Frau Stewart beteiligt ist, äußerte sich ein Vertreter von AstraZeneca gegenüber The Epoch Times wie folgt: „Die Sicherheit der Patienten steht für uns an erster Stelle und die Regulierungsbehörden haben klare und strenge Standards zur Gewährleistung der sicheren Anwendung aller Arzneimittel, einschließlich Impfstoffen.“ Er fügte hinzu: „Unser Mitgefühl gilt allen, die geliebte Menschen verloren haben oder gesundheitliche Probleme gemeldet haben.“

Darüber hinaus betonte der Sprecher, dass die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) die vollständige Marktzulassung für Vaxzevria aufgrund des „Sicherheitsprofils und der Wirksamkeit“ des Impfstoffs erteilt hat.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Actress Sues AstraZeneca After COVID-19 Jab Leaves Her With Brain Injuries“ (Deutsche Bearbeitung kr)