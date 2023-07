Strategien zur Vorbeugung von Herzinfarkten

Herzinfarkte stellen eine der größten Bedrohungen für die weltweite Gesundheit dar, doch sie sind keineswegs unvermeidbar. Wie Sie Ihr Herz schützen und Herzkrankheiten durch einen herzgesunden Lebensstil verhindern können, ist von entscheidender Bedeutung. Wir präsentieren Ihnen eine Reihe von wichtigen Tipps, die Ihnen dabei helfen, lebensbedrohliche Herzinfarkte zu vermeiden und ein gesundes, erfülltes Leben zu führen.

Ein Herzinfarkt, medizinisch als Myokardinfarkt bezeichnet, tritt auf, wenn die Blut- und Sauerstoffversorgung des Herzens durch eine Blockade in einer der Herzkranzarterien unterbrochen wird. Obwohl Herzinfarkte zu den Haupttodesursachen zählen, sind sie nicht unausweichlich. Im Weiteren werden effektive Präventionsstrategien dargelegt, die durch Förderung eines kardioprotektiven Lebensstils dazu beitragen können, das Herz zu schützen und das Auftreten von Herzerkrankungen signifikant zu reduzieren.

Welche Symptome sind bei einem Herzinfarkt zu beobachten?

Die Unterbrechung der Sauerstoff- und Blutversorgung des Herzens wird üblicherweise durch eine Anhäufung von Fettablagerungen, Cholesterin und anderen Substanzen verursacht, die Plaques – Ansammlungen innerhalb der Arterienwände – bilden. Im Laufe der Zeit können diese Plaques ihre Stabilität verlieren und aufplatzen, was zur Entstehung eines Blutgerinnsels führt.

Wenn ein Blutgerinnsel die Arterie vollständig blockiert, wird die Blutzufuhr zu einem Bereich des Herzmuskels gestoppt. Das betroffene Herzmuskelgewebe stirbt ab, da es ohne ausreichende Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr nicht überleben kann.

Die frühzeitige Erkennung der Symptome eines Herzinfarkts kann lebensrettend sein. Dazu zählen Brustschmerzen oder ein Druckgefühl in der Brust, Atemnot, Übelkeit, Schwindelgefühle oder Unwohlsein in anderen Teilen des Oberkörpers wie den Armen, dem Kiefer oder dem Rücken. Bei Auftreten dieser Symptome sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen und der Notdienst kontaktiert werden.

Strategien zur Vorbeugung von Herzinfarkten

Die Minderung des Risikos für Herzerkrankungen durch vorbeugende Maßnahmen kann dazu beitragen, die Entstehung von Plaques in den Blutgefäßen und folglich die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts zu senken.

Die American Heart Association stellte im Jahr 2019 mehrere Ratschläge zur Prävention von Herzerkrankungen und Schlaganfällen vor:

Ausgewogene Ernährung: Ein Ernährungsplan mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen, pflanzlichen Proteinen, mageren tierischen Proteinen und Fisch kann einen positiven Einfluss auf Ihre Herzgesundheit haben.

Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität ist eine hervorragende Methode zur Förderung der allgemeinen Gesundheit, zur Krankheitsprävention und zur Verbesserung der Lebenserwartung. Es ist empfehlenswert, langes Sitzen zu vermeiden und einen aktiven Lebensstil zu führen.

Gewichtskontrolle: Wenn Sie übergewichtig oder fettleibig sind, ist es wichtig, durch Kalorienkontrolle und erhöhte körperliche Aktivität an Gewicht zu verlieren und ein gesundes Gewicht anzustreben.

Verzicht auf Tabakkonsum: Sofern Tabakkonsum nicht Teil des derzeitigen Lebensstils ist, bleibt dessen Abwesenheit vorteilhaft. Bei bestehendem Tabakkonsum ist eine Einstellung desselben dringlich anzuraten. Positive gesundheitliche Effekte sind dabei auch nach bereits etabliertem Konsum zu erwarten.

Nahrungsmittel für ein gesundes Herz

Hier ist eine Auswahl an Lebensmitteln, die das Herz schützen können:

Gemüse: Blattgemüse (wie Spinat, Grünkohl, Mangold), Brokkoli, Karotten, Hülsenfrüchte (wie Linsen, Kidneybohnen, Kichererbsen)

Früchte: Äpfel, Bananen, Orangen, Birnen, Trauben, Pflaumen, Avocados

Vollkorn: Haferflocken, brauner Reis, Vollkornbrot, Maistortillas

Proteinreiche Nahrungsmittel: Fisch mit hohem Gehalt an Omega-3-Fettsäuren (wie Lachs, Thunfisch, Forelle), mageres Fleisch (wie Schweinelende oder Geflügel ohne Haut), Eier, Nüsse (wie Walnüsse, Mandeln, Pinienkerne), Sojabohnen und Sojaprodukte

Zusätzlich ist es ratsam, den Alkoholkonsum in Grenzen zu halten, da übermäßiger Alkoholgenuss zu gesundheitlichen Problemen wie Bluthochdruck und Herzinsuffizienz führen kann.

TCM: Fokus auf positive Emotionen

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) verknüpft die Theorie der Fünf Elemente diese wieder

(Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser) mit fünf Organen (Leber, Herz, Milz, Lunge, Niere), fünf Farben (grün, rot, gelb, weiß, schwarz) und fünf Geschmacksrichtungen (sauer, bitter, süß, scharf, salzig). Laut dieser Theorie sollte im Frühling die Leber, im Sommer das Herz, im Herbst die Lungen und im Winter die Nieren besondere Aufmerksamkeit erhalten.

Dr. Liu Chun, Mediziner an der Universität Tokio, erklärte gegenüber Epoch Times, dass in der Theorie der Fünf Elemente das Herz dem Element Feuer und der Farbe Rot zugeordnet ist. Im Sommer, wenn das Herz besonders im Fokus steht, können ein Überfluss an Yang-Energie, hohe Temperaturen und Feuchtigkeit leicht zu Reizbarkeit, Rastlosigkeit und Schlafproblemen führen. Das setzt das Herz unter Stress. Deshalb ist es wichtig, im Sommer auf das Herz zu achten, sowohl in Bezug auf die Ernährung als auch auf die Stimmung.

Im Sommer ist der Konsum von Bittermelone, Wintermelone, Kürbis, Tomaten, Luffa, Gurken, Spinat, Zwiebeln, Knoblauch und chinesischer Yamswurzel empfehlenswert. Diese Nahrungsmittel löschen den Durst, lindern Hitze und unterstützen die Entgiftung, was wiederum Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen oder das Risiko dafür verringern kann.

„Das Herz zu pflegen bedeutet auch, eine gute Stimmung zu bewahren und Traurigkeit zu meiden“, so Liu. „Man sagt oft, dass starke Traurigkeit Herzensschmerz verursachen und sogar ein ‚gebrochenes Herz‘ zur Folge haben kann. Das ist keine Übertreibung. Starke Trauer kann das Immunsystem des Körpers schnell schwächen. Laut TCM können negative Emotionen direkt die Organe schädigen, den Fluss von Qi (Lebensenergie) und Blut stören und Krankheiten verursachen. Überarbeitung und spätes Aufbleiben können ebenfalls das Herz schädigen. Es ist wichtig, späte Nächte zu vermeiden, regelmäßig zu schlafen und durch Entspannung und geistige Klarheit innere Ruhe zu finden.“

Dr. Liu ist der Überzeugung, dass Vergebung, Freundlichkeit und das Leben im Fluss, wie sie von der alten Weisheit betont werden, uns dabei helfen können, andere zu verstehen, zu vergeben und negative Gedanken und Emotionen loszulassen. Diese Haltung kann Schäden an den inneren Organen verhindern und die Auswirkungen auf das Immunsystem reduzieren.

