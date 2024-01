Gesundheit Großbritannien

Studie: Niedrig dosiertes Aspirin kann Ausbreitung von Krebs reduzieren

Der Zusammenhang zwischen Aspirin-Einnahme und Krebs wird in medizinischen Fachkreisen seit vielen Jahren debattiert. Nun lieferte eine umfassende Überblicksstudie, die im renommierten Fachjournal „British Journal of Cancer“ veröffentlicht wurde, interessante neue Erkenntnisse in Bezug auf die Ausbreitung von Krebs sowie auf das Erkrankungsrisiko und die Krebssterblichkeit.