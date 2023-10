Trainer von Michael Jordon: Wie Sie Ihr volles Potenzial ausschöpfen

Experten haben jahrelang Methoden und Tipps entwickelt, um Menschen zu helfen, ihr maximales Potenzial auszuschöpfen. George Mumford konzentriert sich bei seinem Ansatz auf Achtsamkeit.

George Mumford ist ein Achtsamkeits- und Leistungstrainer, der mit Spitzensportlern wie die berühmten Basketballlegenden Michael Jordan und Kobe Bryant gearbeitet hat.

Er vertritt einen fast spirituellen Ansatz und ermutigt dazu, die innere Kraft zu finden, um unser Potenzial freizusetzen, damit es letztlich anderen zugutekommen kann. Und eine wichtige Beobachtung, die er über Spitzensportler gemacht hat: Sie gehen mit Herausforderungen anders um. „Sie sehen sie nicht als Fluch an. Ihr Gedanke ist: ‚Ich werde es schaffen.'“

Sie haben darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, sein wahres Ich zu finden. Warum ist das so?

Alles beginnt mit Energie. Es ist gleich MC zum Quadrat, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, wir sind also Schwingung, wir sind Energie. Und so beginnt alles mit dem Geist. Das ist das Prinzip, das Leben erschafft und uns durchströmt.

Es gibt Billionen von Galaxien, ganz zu schweigen von Sternen und so weiter. Es gibt also viel mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Es muss also eine Intelligenz, eine Form von Information oder Wissen geben, die weit über das hinausgeht, was wir tatsächlich begreifen können.

Und deshalb ist es wirklich wichtig anzuerkennen, dass es etwas Größeres als uns selbst gibt. Es gibt einen Teil von uns, den wir erforschen können und der messbar ist, aber es gibt auch einen anderen Teil unseres Lebens oder Universums, der sich jeder Beschreibung entzieht. Wir brauchen also einen metaphysischen Ansatz, um solche Dinge zu verstehen.

Wie bringen Sie den Athleten bei, zu gewinnen, ohne dabei ein Ergebnis anzustreben?

Ich habe zu Kobe genau diese Worte gesagt: „Der beste Weg zu punkten ist, nicht zu versuchen zu punkten.“ Damals hat sich Kobe wirklich sehr angestrengt. Ein einziger Wurf bedeutete 35 Punkte oder was auch immer, es war sehr intensiv. Und genau das passiert uns oft.

Wir strengen uns zu sehr an und stehen uns selbst im Weg. Und das, was wir eigentlich erreichen wollen, gelingt uns nicht, weil wir uns zu sehr auf das Ergebnis konzentrieren und nicht auf den Moment, die Schritte oder den Prozess, der uns dorthin bringt.

Man braucht ein gewisses Vertrauen, um verletzlich zu sein und Dinge einfach geschehen zu lassen. Und man vertraut einfach darauf, dass man klar sieht, dass man im Moment ist – denn niemand ist perfekt, wir alle machen Fehler. Aber anstatt sich in Fehlern zu verlieren, korrigiert man sie einfach. Und dann kommt man wieder auf den richtigen Weg.

Es geht darum, alles geschehen zu lassen, was kommt, es wahrzunehmen und daraus zu lernen und dann weiterzumachen. Das steht sinnbildlich für das innere Meisterwerk. Wir müssen nur den [gedanklichen] Lärm und das Chaos loswerden oder die Dinge, die uns im Weg stehen.

Zum Beispiel aus Frustration oder vielleicht ist einem Verwandten etwas zugestoßen oder wir wären beinahe in einen Unfall verwickelt worden. Gehen Sie einen Schritt zurück, atmen Sie ein, atmen Sie aus, konzentrieren Sie sich, machen Sie sich frei und fangen Sie noch mal von vorn an. Starten Sie einen neuen Anlauf.

In der chinesischen Literatur habe ich gelesen, dass die Reise von 1.000 Kilometern mit dem ersten Schritt beginnt. Nur indem man den ersten Schritt geht, kann man den Berg erreichen. Und auch wenn man die Absicht hat, ans Ziel zu gelangen, muss man sich auf die Reise konzentrieren und weniger auf das Ziel.

Sie haben auch mit Menschen gearbeitet, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Wie bringen Sie sie dazu, das Potenzial in sich selbst zu sehen?

Ich habe viel aus dem Buch „Die Suche des Menschen nach dem Sinn“ von Viktor Frankl gelernt, als er über seine Zeit im Konzentrationslager spricht. Er erkannte, dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum gibt, und in diesem hat man die Freiheit und die Macht, selbst zu wählen, wie man reagiert.

Obwohl Frankl in einem Konzentrationslager war, sagte er: „Ich habe die Freiheit zu wählen, wie ich auf meine Situation reagieren und antworten will. Wenn ich mein gütiges Herz und meine Würde bewahre, dann können die Täter meinen Geist nicht kontrollieren. Ich habe die Kontrolle darüber.“

Wenn wir im unvermeidlichen Leiden einen Sinn finden, hört das Leiden auf. Ein Beispiel dafür: Ich war süchtig nach Schmerzmitteln, Drogen und Alkohol. Die meisten Menschen würden sagen: „Oh, ich schäme mich dafür. Darüber möchte ich nicht sprechen.“

Meine Erfahrung ist, wenn ich es annehme und sage: „Okay, was ist die Lektion daraus? Was lehrt mich das?“ Dann bereichert mich das auf meinem Weg mit mehr Liebe, mehr Freude, mehr Mitgefühl, mehr Verständnis. Ich erreiche das, indem ich erkenne: Oh, das ist kein Hindernis, das ist ein Sprungbrett. Das ist kein Fluch, sondern eine Chance.

Wir können unsere Einstellung, unsere Gefühle und unser Verhalten ändern. Wir können sogar ändern, wie wir das, was uns widerfährt, verstehen. Das ist unsere Freiheit. Etwas passiert, und wir können wählen, wie wir damit umgehen.

Haben wir alle diese Fähigkeit, oder wird sie manchen Menschen einfach in die Wiege gelegt?

Wir alle tragen dieses enorme Potenzial in uns, uns selbst zu reflektieren und zu beherrschen. Aber wenn wir keine Verantwortung übernehmen und uns nicht eingestehen, dass wir diese Fähigkeit haben, ist sie nicht vorhanden.

Die Qualität unseres Lebens, unsere Fähigkeit zur Entfaltung, unsere Fähigkeit, das Leben voll und kreativ zu leben, hängt davon ab, ob wir in der Lage sind, innere Größe zu entwickeln und zu nutzen. Wenn wir das tun, werden wir im Fluss sein und Erfolg haben.

Meine Definition von Erfolg ist die schrittweise Verwirklichung eines erstrebenswerten Ideals. Es ist also ein Erfolg von Augenblick zu Augenblick und nicht das Warten auf etwas, das passieren wird.

Genießen Sie also die Reise und konzentrieren Sie sich auf den Weg. Ich möchte nur, dass die Menschen erkennen, dass wir dieses Potenzial haben. Ich möchte, dass die Menschen es freisetzen, denn wir brauchen jeden Einzelnen, um sein einzigartiges Selbst zu sein und dies der Welt zu bieten.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Zeitschrift American Essence. Das Interview wurde aus Platzgründen von der Redaktion gekürzt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „How to Realize Your Full Potential, According to Coach Who Trained Michael Jordan, Kobe Bryant“ (deutsche Bearbeitung nh)