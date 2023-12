Warum es wichtig ist, sich einmal zu entscheiden und dabeizubleiben

Eines der größten Probleme für nachdenkliche Menschen wie mich ist, dass wir eine Entscheidung treffen und diese dann immer wieder im Kopf durchspielen.

Das ist natürlich kontraproduktiv, denn es führt zu emotionaler Frustration, verstärkt die Selbstzweifel und hindert uns daran, aktiv zu werden. Doch gerade durch Handlungen bekommen wir oft die klarsten Rückmeldungen.

Warum also tun wir uns das an?

Zum einen, weil wir Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Der Perfektionist in uns will alles gleich beim ersten Mal richtig machen und wir glauben, dass wir mit ausreichender Planung im Vorfeld jedes Risiko ausschließen können.

Ein weiterer Grund ist die Gewohnheit. Wir lassen unseren Gedanken freien Lauf, wenn wir nicht gerade mit etwas anderem beschäftigt sind. Wir grübeln, denken nach und gehen das gleiche Problem aus einem anderen Blickwinkel noch einmal durch. Es gibt sicherlich eine Zeit und einen Ort dafür, aber für die meisten Entscheidungen im Leben ist es viel besser, sich nur einmal zu entscheiden und dabei zu bleiben. Wenn Sie tiefere Einblicke haben wollen, ist es wahrscheinlich besser, die Entscheidungsfindung auszulagern.

Lassen Sie mich das genauer erklären.

Wenn es sein muss, fragen Sie einen Freund

Bei 99 Prozent der Entscheidungen, die Sie im Leben treffen, werden Sie in den ersten fünf Minuten, in denen Sie darüber nachdenken, die meisten Erkenntnisse gewinnen. Jedes Mal, wenn Sie sich danach erneut mit der Frage befassen, bekommen Sie wahrscheinlich nicht viel mehr Klarheit. Oft werden die Dinge sogar noch unklarer.

Sie haben vielleicht das Gefühl, dass Ihre Überlegungen produktiv sind – weil Sie sich immer wieder neue Gedanken machen –, aber in Wirklichkeit analysieren Sie wahrscheinlich Faktoren, die wesentlich weniger wichtig sind als die, die Ihnen ursprünglich in den Sinn kamen.

Wenn Sie sie wirklich brauchen, gibt es eine Art zusätzliche Hilfe, die sehr nützlich ist: nämlich einen engen Freund nach seinen Gedanken zu fragen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie aufgrund Ihrer persönlichen blinden Flecken oder Vorurteile nichts Wichtiges übersehen.

Nachdem Sie diese Sorgfaltspflicht erfüllt haben, ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen und dabei zu bleiben. Der Schlüssel zu einer einmal getroffenen Entscheidung liegt darin, die Frage/das Problem erst dann wieder aufzugreifen, wenn Sie tatsächlich Fortschritte gemacht haben und ein aussagekräftiges Feedback aus der Praxis erhalten haben, das Sie zu einer Kurskorrektur veranlassen könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie die Entscheidung erst dann wieder aufgreifen, wenn Sie einen völlig neuen Bestand an Entscheidungsgrundlagen zu analysieren haben. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie bereits eine gewisse Eigendynamik entwickelt und Ihre neue Analyse ist nicht einfach nur eine Form des Zauderns oder der Angst.

Lesen Sie weiter, um einige praktische Bereiche kennenzulernen, in denen Sie die Regel „Einmal entscheiden“ anwenden können.

Bereiche für einmalige Entscheidungen

Sie können die „Einmal entscheiden“-Regel in fast jeder Situation anwenden. Hier ist eine Liste von Bereichen in meinem eigenen Leben, in denen ich versuche, diese persönliche Regel zu leben, und in denen ich bereits einige der Vorteile genossen habe, die es mit sich bringt, entscheidungsfreudiger zu sein:

Machen Sie eine Liste, wenn Sie einkaufen gehen, und kaufen Sie nur das, was auf der Liste steht.

Schreiben Sie drei Dinge auf, die Sie jeden Tag erledigen wollen, und arbeiten Sie an nichts anderem, bis diese erledigt sind.

Legen Sie ein Bildschirmzeitlimit für Ihr Handy fest und ändern Sie es mindestens sechs Monate lang nicht.

Legen Sie zu Beginn eines jeden Monats ein Budget fest und setzen Sie es zu 100 Prozent um. Nehmen Sie in den Folgemonaten bei Bedarf Anpassungen vor.

Verpflichten Sie sich zu Beginn jeder Woche zu einem Trainingsprogramm und halten Sie sich ohne Ausreden an diesen Plan.

Suchen Sie sich für Artikel, die Sie regelmäßig kaufen, eine Marke aus, die Sie mögen und die in Ihr Budget passt, und kaufen Sie jedes Mal dieselbe.

Entwickeln Sie eine Morgen- und Abendroutine für sich selbst, damit diese wichtigen Teile Ihres Tages eine gute, gesunde Struktur haben.

Entscheiden Sie sich für ein einziges Hobby, das Sie im nächsten Jahr intensiv betreiben wollen, anstatt sich mit allem, was Ihr Interesse weckt, zu beschäftigen.

Wann immer Sie die leiseste Ahnung haben, etwas Freundliches, Rücksichtsvolles oder Großzügiges zu tun, bleiben Sie bei dieser Entscheidung und reden Sie sie sich nicht aus.

Entscheiden Sie sich für die Ziele, die Sie im nächsten Jahr verfolgen wollen, und bleiben Sie dabei, es sei denn, Ihre persönliche Situation ändert sich drastisch.

Erstellen Sie einen wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Essensplan und weichen Sie nicht von diesem Plan ab, es sei denn, Sie planen ihn mehrere Tage im Voraus.

Entscheiden Sie sich für einen Stil und bleiben Sie diesem einige Jahre lang treu – sei es bei der Kleidung, der Wohnungseinrichtung oder der Musik, die Sie hören. Nicht jeder Bereich Ihres Lebens sollte ständig in Bewegung sein.

Erstellen Sie ein paar Faustregeln für immer wiederkehrende Entscheidungspunkte in Ihrem Leben und leiten Sie dann Ihre Entscheidungen von diesen Kriterien ab.

Anstatt neue Dinge in Ihr Leben zu bringen, sollten Sie sich dafür entscheiden, das, was Sie bereits haben, besser zu erhalten oder zu vertiefen, zumindest für eine gewisse Zeit.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Why You Should Decide Once—And Stick With It“ (deutsche Bearbeitung jw)