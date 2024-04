FDP für Erstattung von Abnehmspritzen durch Krankenkassen

Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten derzeit in der Regel keine Abnehmmedikamente. Die FDP fände das in bestimmten Bereichen sinnvoll. Am Montag ist Spatenstich eines neuen Pharmawerks im rheinland-pfälzischen Alzey, wo unter anderem auch das Abnehmpräparat Mounjaro produziert werden soll.