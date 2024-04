Zahlreiche Flugausfälle in Frankreich am Donnerstag zu erwarten

Flugreisende in Frankreich müssen sich am Donnerstag auf zahlreiche Ausfälle einstellen: Gut die Hälfte aller Flüge am Flughafen Charles de Gaulle und drei Viertel der Flüge in Orly sollen gestrichen werden, wie AFP am Mittwoch erfuhr. Flughäfen in anderen Orten Frankreichs sollen ebenfalls betroffen sein. Hintergrund ist ein Konflikt mit den Fluglotsen.

Die größte Gewerkschaft hatten in der Nacht zu Mittwoch eine Einigung mit der zuständigen Behörde gemeldet und ihre Streikwarnung aufgehoben. Zu dem Zeitpunkt war es jedoch zu spät für eine Umorganisation.

Verkehrsminister Patrice Vergriete begrüßte die Einigung. Die Flugaufsicht werde dadurch besser und sicherer, sagte er. Für die Passagiere bedeute es weniger Verspätungen. Mit den übrigen Gewerkschaften werde noch verhandelt. Er sei aber zuversichtlich, dass es bald zu einer Einigung komme. (afp)