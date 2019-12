Zu ihren berühmtesten Hits gehören „Crazy“, „Cryin“ oder „I Don’t Want To Miss A Thing“, doch die US-amerikanische Rockband Aerosmith ist längst schon Legende. 150 Millionen Tonträger verkaufte die Kult-Band bereits weltweit und räumte vier Grammys ab. Im kommenden Jahr feiert die Band ihr 50-jähriges Jubiläum.

Zum Abschluss ihrer Europatour kommen Steven Tyler (Vocals), Joe Perry (Leadgitarre), Brad Whitford (Gitarre), Tom Hamilton (Bass) und Joey Kramer (Drums) am 27. Juli auch in den Sparkassenpark (Hockey Park) nach Mönchengladbach, wo sie ihr einziges Deutschlandkonzert der Tournee geben werden. Nach Angaben des „Rolling Stones Magazin“ sind die Tickets für das Open Air ab dem 11. Dezember 2019 im Vorverkauf erhältlich. (sm)



Konzertdaten:

13. Juni – Mailand (Italien) – I-Days Festival

16. Juni – Zürich (Schweiz) – Hallenstadion

21. Juni – Dessel (Belgien) – Graspop Metal Meeting

24. Juni – Prag (Tschechien) – O2 Arena

30. Juni – Paris (Frankreich) – Accorhotels Arena

3. Juli – Madrid (Spanien) – Wanda Stadium

6. Juli – Lissabon (Portugal) – Altice Arena

9. Juli – Wien (Österreich) – Stadthalle

12. Juli – Krakow (Polen) – Tauron Arena

15. Juli – London (Großbritannien) – The O2

18. Juli – Manchester (Großbritannien) – Manchester Arena

21. Juli – Middelfart (Dänemark) – Rock Under The Bridge

24. Juli – Budapest (Ungarn) – Puskas Stadium

27. Juli – Mönchengladbach (Deutschland) – Hockey Park

(Daten: Aerosmith.com)