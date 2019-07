Vor Mittwoch-Konzert in München: Sting sagt aus gesundheitlichen Gründen Konzert in Belgien ab

Der britische Sänger Sting hat ein Konzert im belgischen Gent aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Sein Auftritt beim Jazz-Festival in der flämischen Stadt müsse „auf Anweisung der Ärzte“ leider ausfallen, erklärte der 67-Jährige am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Informationen zu eventuellen Rückerstattungen der Eintrittsgelder würden „bald“ folgen.

Der Tour-Kalender des Gründers der Band „The Police“ ist diesen Sommer über gut gefüllt. Am Mittwoch soll Sting beim Tollwood-Festival in München auftreten, tags darauf beim Jazzopen in Stuttgart. (afp)