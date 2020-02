Vielleicht ist es noch zu früh, um zu sagen, dass der Coronavirus-Ausbruch in Wuhan aus dem dortigen und einzigen P4-Labor in China geschah. Vielleicht ist es auch noch zu früh zu sagen, dass dieser neuartige Coronavirus in Verbindung mit geheimen Biowaffen-Programmen des kommunistischen Regimes in Peking stehen könnte. Doch vielleicht sollte man lieber zu früh als zu spät diese Aspekt…