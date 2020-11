Wahlbetrug USA: Ihre eigene Schlamperei bringt sie zu Fall

Faulheit führt zu Schlamperei, und genau wegen dieser Schlamperei wird der dreisteste Raubüberfall der amerikanischen Geschichte aufgedeckt.

Der Diebstahl der Wahlen von 2020 war ein Mammutunternehmen, das weit verbreitete Gesetzlosigkeit und illegale Partnerschaften zwischen privaten Akteuren und öffentlichen Amtsträgern mit sich brachte. Sie haben seit dem Wahltag daran gearbeitet, ihre Spuren zu verwischen, aber sie haben nicht schnell genug gearbeitet. Jetzt müssen die Gerichte sie daran hindern, weitere Beweise zu vernichten, damit die Menschen in Pennsylvania – und im Rest des Landes – die Folgen ihres Fehlverhaltens genau einschätzen können.

Der am 21. November beim Bundesbezirksgericht eingereichte explosive neue Rechtsstreit zeigt und dokumentiert eine Vielzahl illegaler Praktiken, die dazu dienten, die Zahl der Stimmen des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in die Höhe zu treiben, darunter die ungleiche Behandlung der Wähler je nach ihrem Wohnort und die regelrechte Manipulation des Wählerregistrierungssystems von Pennsylvania durch parteiische Akteure.

In diesem Jahr wurde eine noch nie dagewesene Anzahl von Briefwahlzetteln abgegeben, und praktisch jeder erwartete, dass dies dazu führen würde, dass mehr Wahlzettel als üblich wegen verschiedener Mängel abgelehnt würden, z.B. wegen des Fehlens eines Geheimhaltungsumschlags oder fehlender Informationen. In Pennsylvania sollten demnach gemessen an den Lektionen aus der Geschichte Zehn- oder Hunderttausende von Stimmzetteln abgelehnt werden. Stattdessen wurden nur 0,03 Prozent der per Post versandten Stimmzettel letztlich nicht akzeptiert – etwa rund 1.000 Stimmen.

In Anbetracht der Tatsache, dass eine bedeutende Mehrheit der Briefwahlstimmen für Biden abgegeben wurde, profitierte der demokratische Kandidat in hohem Maße von dieser Diskrepanz. Aber wie kam es zu dieser Anomalie?

Es stellte sich heraus, dass Wahlbeamte in Hochburgen der Demokraten wie Allegheny County (Pittsburgh), Philadelphia County und Philadelphias „Collar Counties“ (Bucks, Chester, Delaware und Montgomery) – insbesondere Delaware County – ihre Befugnisse überschritten und Wählern eine Vorzugsbehandlung gewährten, die den Wählern in republikanisch geprägten Gebieten des Bundesstaates nicht gewährt wurde.

Insbesondere haben Wahlhelfer illegal Wahlzettel „vor-geprüft“, um festzustellen, ob ihnen ein Geheimhaltungsumschlag fehlte oder ob sie notwendige Informationen nicht beigelegt hatten. Wenn sich herausstellte, dass die Stimmzettel fehlerhaft waren, erhielten die Wähler die Möglichkeit, ihre Stimmzettel zu korrigieren oder zu „heilen“, um sicherzustellen, dass sie ausgezählt wurden. Zumindest in einigen Fällen erhielten Beamte der Demokratischen Partei Listen von Wählern, die sie kontaktieren sollten, um ihre Stimmzettel zu „heilen“.

Wahlbeamte in republikanisch geprägten Bezirken interpretierten dies zu Recht als Verletzung des Wahlgesetzes von Pennsylvania, aber die demokratische Staatssekretärin Kathy Boockvar gab einen Leitfaden heraus, in dem die illegalen Praktiken trotz fehlender gesetzlicher Befugnisse genehmigt wurden.

Das ist jedoch nicht die einzige Art und Weise, wie die Demokraten das Gesetz brachen, um ihrem Kandidaten unfaire Vorteile zu verschaffen. Umfangreiche Vor-Ort-Untersuchungen, die in den vergangenen anderthalb Jahren von Anwälten und Ermittlern im Rahmen des Amistad-Projekts der überparteilichen Thomas-More-Gesellschaft durchgeführt wurden, haben einen weiteren Teil des Komplotts aufgedeckt, das ein noch ungeheuerlicheres Verhalten beinhaltet.

Boockvar überschritt auch ihre Befugnisse, indem sie privaten, parteilichen Organisationen – einschließlich der berüchtigten pro-demokratischen Gruppe „Rock the Vote“ – Zugang zum landesweiten einheitlichen Wählerregister des Commonwealth (SURE) gewährte.

„Das Web-Tool von „Rock the Vote“ war mit unserem System verbunden, wodurch der Prozess der Wählerregistrierung über ihre Online-Programme und die ihrer Partner für die Wähler in ganz Pennsylvania nahtlos verlief“, zitiert die Klage Boockvar.

Das sollte nicht passieren. Es ist eine Sache, wenn außenstehende Gruppen Registrierungsanträge im Namen von Möchtegern-Wählern beim Staat einreichen, aber die Wahlbüros sind die einzigen, die diese Art von Informationen direkt in die Unterlagen eintragen sollen.

Es ist leicht einzusehen, warum das so ist, wenn man sich die Wählerlisten nach der Wahl ansieht, auf denen Namen wie „Mary April Smith“, gefolgt von „Mary May Smith“, „Mary June Smith“, „Mary July Smith“ und so weiter im restlichen Kalender stehen. Als die gleichen Wählerlisten jedoch nur eine Woche später gekauft wurden, waren diese verdächtigen Namen auf mysteriöse Weise aus den Listen verschwunden.

Unter diesen Umständen ist das ein direkter Beweis für ein systematisches Bemühen, Fehlverhalten zu verbergen. Alle weiteren Änderungen am SURE-System sollten sofort gestoppt werden, um eine gründliche Untersuchung der Aufzeichnungen zu ermöglichen, bevor weitere Beweise vernichtet werden können.

Die Diebe, die versucht haben, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu stehlen, hatten zwangsläufig irgendwo einen Fehler gemacht, und jetzt versuchen sie, die eklatanten Beweise für ihr Fehlverhalten zu beseitigen, bevor das volle Ausmaß ihrer Verbrechen der amerikanischen Öffentlichkeit enthüllt werden kann. Das können wir nicht zulassen, sonst können wir vielleicht nie wieder auf die Integrität unserer Wahlen vertrauen.

Über den Autor: Newt Gingrich, ein Republikaner, war von 1995 bis 1999 Sprecher des Repräsentantenhauses und kandidierte 2012 als Präsidentschaftskandidat.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: The Thieves Who Stole Our Election Got Sloppy (Deutsche Bearbeitung von nmc)

