Berittene Kuh Melina: Sonja Keller hoch zu Rind

Attraktion in Ölbronn-Dürrn

Steht 'ne Kuh an der Bushaltestelle - oder besser: geht an ihr vorbei. Wenn Sonja Keller mit ihrer Melina ausreitet, staunt so mancher Autofahrer.

Wenn Melina unterwegs mal muss, heißt das für Sonja Keller: Stelle merken und nacharbeiten. Denn die Kuhfladen nach einem Ausritt müssen vom Bürgersteig verschwinden.

Richtig gelesen: Die 22-Jährige reitet regelmäßig auf einer Kuh durch Ölbronn-Dürrn bei Pforzheim. Vorbei am Acker, vorbei an der Bushaltestelle und am Ortseingangsschild: Gemächlich trottet das neunjährige Fleckvieh mit seiner Reiterin auf dem Rücken voran.

Melina nascht schon mal an einem Vorgarten und verweigert beim Foto-Termin den Blick in die Kamera. „Wenn mich Leute nach Tipps fragen, sage ich immer: Man muss den gleichen Dickkopf haben“, kommentiert Keller. Zu einem Ausritt kämen die Kühe aber meist gerne mit: „Die sehen dann ja auch mal was.“

Seit Melina zwei Jahre ist, reitet Keller auf ihr – wie auch auf drei weiteren Kühen. Einen richtigen Sattel nutzt sie nicht. Der würde nicht halten, weil Kühe anders als Pferde keinen richtigen Widerrist haben. Eine weiche Unterlage und ein paar Haltegriffe reichen aus.

Auch Kühe können Schritt, Trab und Galopp

Auf dem Spatzenhof von Kellers Familie leben Dutzende Milchkühe. Als solche ist Melina nicht mehr im Einsatz. Ihre Tiere nutzt Keller neben den Ausritten auch für Fahrten mit der Kutsche – etwa bei Hochzeiten, Festumzügen und Junggesellenabschieden.

Eine Attraktion ist das Duo ebenso bei seinen Ausritten – auch wenn es mehrere Reiter und Reiterinnen gibt, die vom Pferd aufs Rind umgesattelt haben. Allein in Baden-Württemberg kenne sie drei Frauen, die Kühe vor Kutschen spannen, erzählt Keller. Dennoch fährt manch Autofahrer in Schleichtempo einen großen Bogen um Melina. Einmal sei auch einer vor lauter Hinterhergucken im Graben gelandet.

Motorrad- und Radfahrer beschwerten sich schon mal, wenn die Kuh den Verkehr aufhalte oder den Radweg blockiere. Und immer mal wieder sprächen Tierschützer sie an, sagt Keller. „Die fragen, was das soll.“ Nach Einschätzung der Fachreferenten beim Bundesverband Rind und Schwein dürfte aus gesundheitlicher Sicht nichts dagegen sprechen, Kühe zu reiten. „Die Tiere werden ja schon seit jeher als Zugtiere eingesetzt“, erläutert eine Sprecherin. Aufgrund ihres Körperbaus seien sie jedoch nicht so agil wie Pferde. „Die Gangarten Schritt, Trab und Galopp haben Kühe auf jeden Fall auch.“

Von Galopp kann bei Melina an diesem Morgen keine Rede sein. Schlendern würde es wohl eher treffen. Zur Belohnung gibt es frisches Gras – oder Brot. „Das reicht ihr schon.“ (dpa)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!