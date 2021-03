Möhre-Kokos-Hase – oder die zufällige Rettung des Sonntagskuchens

Ostern steht vor der Tür und vielleicht auch einige Gäste. Als unserer Gastautorin vor einigen Jahren die Zutaten für ihren Kuchen ausgingen, wurde dieser Möhre-Kokos-Hase geboren und hat den Sonntag gerettet. Heute teilt sie mit uns ihr Rezept und verrät, Möhrengrün ist nicht nur für Hasen gut.

Was hat Porzellan mit diesem Möhre-Kokos-Hase gemeinsam? Beides sind zufällige Entdeckungen. Der Apotheker und Alchimist Johann Friedrich Böttger wollte ursprünglich Gold herstellen, experimentierte deshalb mit den verschiedensten Zutaten und entstanden war das Porzellan.

Und ich wollte vor einigen Jahren einen Möhre-Nuss-Kuchen backen. An einem Sonntagvormittag war es an der Zeit, den Kuchen für das Kaffeekränzchen in den Ofen zu schieben. Ein Möhre-Haselnuss-Kuchen sollte es werden. Schon tausendmal gebacken, tausendmal gelungen und tausendmal geschmeckt. Was kann da schon schiefgehen? Die Möhren sind geraspelt und alle anderen Zutaten stehen bereit, nur die gemahlenen Haselnüsse sind nicht an ihrem geglaubten Platz. Und jetzt? Was zum Kaffee servieren? Kreativität war gefragt.

Ich saß also in der Küche, neben mir die Schüssel geraspelte Möhren und vor mir die offenen und durchgewühlten Schränke und überlegte. Da entdeckte ich eine Packung Kokosraspel und somit die Lösung für mein Problem. Die anderen Zutaten habe ich angepasst und entstanden war ein saftiger und noch dazu veganer Möhre-Kokos-Hase. Meinen Gästen hat es geschmeckt, der Sonntagnachmittag war gerettet und ich bin um eine Kuchenkreation reicher, die ich jetzt gerne mit euch teile.

Zutaten für einen Hase (oder eine Springform)

250 g Mehl

200 g Kokosflocken

200 g Möhren

120 g Zucker

1 Päckchen Backpulver

250 ml Milch

2 EL Kokosöl oder alternativ weiche Butter

Zubereitung (15 Minuten + Backzeit ca. 40 Minuten)

Die Möhren teils grob, teils fein raspeln und mit den restlichen Zutaten verrühren.

Anschließend den Teig in eine eingefettete (Hasen-)Form geben und bei 180° C Ober-/Unterhitze für circa 40 Minuten backen. Nach Belieben mit etwas Staubzucker dekorieren.

Tipp: Nicht nur Hasen mögen das Möhrengrün

Mit diesem vitalstoffreichen Kraut lassen sich Suppen, Gemüse, Salate oder Smoothies verfeinern. Da die herkömmlichen Möhren aus dem Supermarkt oftmals gespritzt sind, empfiehlt es sich, hier auf Bioqualität zu achten. Bei der Auswahl und Kombination von Zutaten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Zubereitung dauert nur wenige Minuten. Sie benötigen außerdem:

100 g Möhrengrün

100 ml geröstetes Sesamöl

50 g geröstete Sonnenblumenkerne

Das Möhrengrün abspülen und in einem Multizerkleinerer mit gerösteten Sonnenblumenkernen und geröstetem Sesamöl bis zur gewünschten Konsistenz zerkleinern. Aufbewahrung: In einem sauberen Schraubglas im Kühlschrank, wobei die Paste immer mit Öl bedeckt sein sollte.

Guten Appetit!

Rezepte und Fotos mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de

