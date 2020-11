Erster Schnee: Weiße Pracht am Spitzingsee in Bayern

Der erste Schnee! In der Nacht zum Freitag ist in der Gegend um den Spitzingsee im Kreis Miesbach (Bayern) erstmals Schnee gefallen – und liegengeblieben. Die Zweige der Tannen sind von einer weißen Schicht überzogen. Etwa zehn Zentimeter Schnee sind nachts bei rund minus sieben Grad Celsius gefallen und manche Straße musste bereits beräumt werden. Räumfahrzeuge waren dazu unterwegs.

Von einem flächendeckenden Wintereinbruch kann jedoch noch nicht die Rede sein, dazu waren die Temperaturen vielerorts zu mild.

Am bayerischen Spitzingsee, der auf knapp 1.100 Metern Höhe am Alpenrand liegt, sind wintertaugliche Bereifung sowie festes und warmes Schuhwerk jedoch bereits zu empfehlen.

In Richtung Alpen, aber auch in Deutschlands Mitte ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch in der Nacht zum Samstag mit leichtem Frost zu rechnen. Und in Lagen oberhalb von 1.000 Metern kann es erneut bis zu zehn Zentimeter schneien. (reuters)