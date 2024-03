Nudelkunst, Farbenfreude und eine rote Botschaft am Ministerium: Bilder des Tages

Diese handgemachten Vermicelli werden traditionell zu süßen Gerichten verarbeitet, die während des Fastenmonats Ramadan in Indien verzehrt werden. Beliebte Delikatessen wie Sheer Khurma, ein süßes Milchgericht mit Nüssen und Trockenfrüchten, oder Seviyan, ein Dessert aus Milch und Zucker, erhalten durch die feinen Nudeln ihre charakteristische Textur. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Iftar, der Mahlzeit zum Fastenbrechen.

Farbenfreude in Amritsar: Mit ausgelassenem Jubel stimmen sich Gläubige und Feiernde auf das Holi-Fest ein, das hinduistische Frühlingsfest der Farben.

In Buenos Aires protestieren Menschen gegen die Kürzungspolitik der Regierung von Präsident Javier Milei.

In Wladiwostok, Russland, werden die Stimmzettel zur Präsidentschaftswahl ausgezählt.

In Glenmallan zeigt sich der Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth auf ungewohnter Mission: Statt auf hoher See schwimmt sie, gezogen von Schleppern, auf dem Loch Long, um Munition zu entladen und sich auf Reparaturen vorzubereiten.

Die Kirschblüten nahe des Washington Monument in D.C. erstrahlen in voller Pracht und kündigen einen rekordverdächtig frühen Frühling an.