Ganz großer Wurf: Schwangerer Mastiff überrascht Besitzer mit 21 Welpen

Die vierjährige neapolitanische Mastiff-Hündin namens „Shadow“ hat einen großen Wurf gemacht – wortwörtlich. Am 20. April 2020 brachte die australische Hündin bei einem Rekord-Wurf 21 Hundewelpen zur Welt.

Stacey Raw wohnt in Australien und ist das Frauchen von Shadow. Im Interview mit „News 7“ erklärte sie, dass die Familie mit zehn kleinen Mastiff-Welpen zufrieden gewesen wäre – doch ihre Hündin hatte andere Pläne. Shadow brachte zunächst drei Welpen auf natürlichem Wege zu Hause zur Welt. Den anderen Hundewelpen musste der Tiernotdienst per Kaiserschnitt helfen.

Sarah West war als Notfalltierärztin bei der Geburt dabei und sagte: „Wir haben Welpe um Welpe um Welpe um Welpe gesehen. Und schließlich waren alle Welpen draußen!“ Als der Wurf mit den süßen Hündchen nach Hause gebracht wurde, hat sich Stacey sorgenvoll gefragt, wie sie Welpen versorgen solle.

Dabei hatte Stacey bereits beim Geburtsvorgang erkannt, dass etwas mit ihrer Mastiff-Hündin nicht stimmte. Die Hündin hörte nicht auf, Welpe um Welpe zu gebären. Staceys Freund Luke Berry erklärte gegenüber „ABC Radio“, dass sich die Hündin nicht einmal hinlegen konnte, weil ihr Bauch zu groß war.

Die Tierärztin Patrycja Zimmermann, die ebenfalls bei dem Rekordwurf geholfen hatte, sagte gegenüber „News 7“: „Nach vier Stunden ohne Aktivität und einem Welpen, der es nicht geschafft hat, hat ihre Besitzerin sie in Erwartung des Schlimmsten zu uns gebracht.“ Sowohl Stacey als auch das Veterinärpersonal waren überrascht, als sie eine Röntgenaufnahme von „Shadows“ Bauch machten. Sie erkannten mehr als 10 Welpen.

Die Situation wurde umso prekärer, als die Tierärzte eine große innere Blutung entdeckten. Nur eine Notoperation konnte die ungeborenen Welpen noch retten. Die leitende Tierärztin Patrycia Zimmermann erklärte: „Wir haben schnell den Herzschlag überprüft und für sie gebetet.“

Während die Tierärzte drei der Welpen nicht wiederbeleben konnten, gelang es ihnen, die anderen 18 zu retten. Am Ende waren 12 Rüden und 6 Hündinnen auf der Welt. Es war für alle Beteiligten überraschend, angesichts der Tortur des Geburtsprozesses für Shadow. Die Tierärzte sind sich einig, dass die Welpen „wirklich dicke, stämmige und gesund aussehende Welpen“ sind.

Aufgrund des Eingriffes wird Shadow jedoch nicht mehr trächtig werden können. „Ich denke, sie wird nach dieser Tortur wahrscheinlich genug von Welpen haben“, sagte West. Shadows Herrchen und jetzt stolzer Hunde-Ziehpapa ergänzte: „Sie hat sich wirklich gut erholt. Ich bin super stolz auf sie.“

