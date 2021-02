Muttermilch von COVID-19-Infizierten stellt keine Gefahr für Kinder dar, zu diesem Ergebnis kommen Forscher aus Idaho, USA. Im Gegenteil, ein Großteil der Proben enthalte Corona-Antikörper und biete „wahrscheinlich spezifische immunologische Vorteile für Säuglinge.“

Bis heute sind die Übertragungswege von SARS-CoV-2 nicht vollständig geklärt. Einen möglichen Risikofaktor – Muttermilch – konnten Forscher der University von Idaho, USA, weitestgehend ausschließen. Lediglich ein kleines Restrisiko einer Ansteckung durch Hautkontakt bleibe bestehen.

In der Fachzeitschrift „mBIO“ der Amerikanischen Gesellschaft für Mikrobiologie berichten sie über ihre Ergebnisse.

Antikörper statt Corona-Erreger in der Muttermilch

Forscher um Michelle und Mark McGuire von der University of Idaho untersuchten, „ob es während des Stillens zu einer Mutter-zu-Kind-Übertragung von SARS-CoV-2 kommen kann“. Zudem beschäftigten sie sich mit den Vor- und Nachteilen des Stillens während einer mütterlichen COVID-19-Erkrankung. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Vorteile klar überwiegen.

„Wir konnten in keiner Milchprobe, die von Frauen nach einer COVID-19-Diagnose gesammelt wurde, SARS-CoV-2-RNA nachweisen.“ Hinweise auf virale RNA fanden die Forscher hingegen in 8 von 70 Hautabstrichen der Brüste, wobei nur einer als eindeutig positives Ergebnis zu werten sei.

Im Gegensatz dazu enthielten eine Vielzahl der Milchproben Corona-Antikörper. So wiesen die Forscher in etwa 76 Prozent der Proben SARS-CoV-2-spezifisches IgA nach. SARS-CoV-2-spezifisches IgG fanden sie sogar in 80 Prozent der Proben. Darüber hinaus waren 62 Prozent der Milchproben in der Lage, die SARS-CoV-2-Infektiosität in vitro zu neutralisieren. Milchproben, die aus der Zeit vor Corona stammen, seien dazu nicht in der Lage gewesen.

COVID-19: Kein Grund, das Stillen auszusetzen

Damit widersprechen die Forscher früheren Untersuchungen, die Muttermilch „als potenzielles Vehikel für die Mutter-Kind-Übertragung“ identifizierten. „Die meisten bisherigen Studien sind begrenzt, da sie nur wenige Teilnehmerinnen beobachteten, Querschnittsstudien waren und/oder nicht berichteten, wie die Milch gesammelt und/oder analysiert wurde“, kritisieren die Forscher.

Aus diesem Grund bestand „nach wie vor eine erhebliche Unsicherheit darüber, ob menschliche Milch in der Lage ist, SARS-CoV-2 von der Mutter auf das Kind zu übertragen“. Ganz ausschließen können auch die McGuires eine Übertragung von Mutter zu Kind nicht, dies geschehe jedoch nicht über die Muttermilch.

Obwohl „wiederholte Milchproben, von 18 Frauen nach der COVID-19-Diagnose, keine SARS-CoV-2-RNA enthielten“, sollte man „das Risiko einer Übertragung über die Brusthaut […] weiter untersuchen.“

Zusammengenommen“, so die Forscher, „unterstützen unsere Daten nicht die Mutter-Kind-Übertragung von SARS-CoV-2 über die Milch.“

Wichtig sei zudem, „dass die von infizierten Müttern produzierte Milch eine Quelle von [Antikörpern] ist und die SARS-CoV-2 Aktivität neutralisiert.“ Diese Ergebnisse unterstützten die Empfehlung, „während einer leichten bis mittelschweren mütterlichen COVID-19-Erkrankung weiter zu stillen, da die Milch wahrscheinlich spezifische immunologische Vorteile für Säuglinge bietet.“ (ts)

(Mit Material der American Society of Microbiology)

