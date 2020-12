Zitate des Jahres 2020 – Eine Sammlung unserer Leser

Jederzeit gibt es Sätze, Sprüche und Zitate, die besonders im Gedächtnis bleiben. Und da die Zeit für einen Jahresrückblick naht, fragten wir Sie: Was sind Ihre Zitate des Jahres 2020? Zitate sind immer ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen – doch trotzdem zeigen wir hier eine Auswahl aus den Antworten.



„Wenn man sieht, was über eine Periode, die nur drei Jahre rückwärts liegt, mit Erfolg gelogen wird, so wird es schwer, das zu glauben, was, durch Vermutungen und Konjekturen unterstützt, aus früheren Zeiten uns erzählt wird.“– Bismarck

„Die Erfolge der nationalen Entwicklung eines jeden Landes beruhen hauptsächlich auf der Minderheit der Gebildeten, die das Land enthält […] Eine Verstimmung der gebildeten Minorität ruft eine chronische Krankheit hervor, deren Diagnose schwer und deren Heilung langwierig ist.“ – Bismarck

„Das Weltall und die Dummheit der Menschen sollen unendlich sein – beim Weltall bin ich mir nicht mehr so sicher“ – Albert Einstein

„Humor ist der Knopf der verhindert, dass uns der Kragen platzt.“ – Joachim Ringelnatz, Schriftsteller und Kabarettist

„Wenn die ganze Lumperei aufkommt, steht das Volk auf mit den Soldaten. Dann wird jeder, der ein Amt hat, an der nächsten Laterne oder gleich am Fensterkreuz aufgehängt.“ – Alois Irlmaier

„Verkommen zu sein heißt, nicht mehr zu merken, wie weit man heruntergekommen ist.“ – Kurt Tucholsky

„Dumme und Gescheite unterscheiden sich nur dadurch voneinander, dass der Dumme immer wieder dieselben Fehler macht, und der Gescheite immer wieder neue.“ – Kurt Tucholsky

„Gott sei Dank haben wir jetzt während des Krieges eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die uns im Frieden verwehrt wären.“ Tagebucheintrag Goebbels vom 27. März 1942

„Eine gute Regierung ohne gute Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne gute Regierung.“ – Goebbels

Zu den nicht evidenzbasierten Maßnahmen von Regierungen: „Manche Dinge sind so einfach, dass sie der Dümmste nicht erkennt!“ – Klaus Ferch

„Wir leben im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat“ – Frank-Walter Steinmeier

„Die Corona-Krise ist eine große Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen.“ – Wolfgang Schäuble

„My freedom doesn’t end where your fear begins.“ – Candace Owens – Übersetzbar mit: „Meine Freiheit endet nicht dort, wo Ihre Angst beginnt.“

„All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt: Es wird keine Normalität mehr geben wie vorher.“ – ARD-Chefredakteur Rainald Becker

Vielen Dank für Ihre Zuschriften!