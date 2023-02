Machtkalkül: Grüne bevorzugen Bündnis mit schwer angeschlagener SPD

Am vergangenen Sonntag gewann die CDU haushoch die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Trotzdem will die Koalition rot-rot-grün weiter an der Regierungs-Macht festhalten. Königsmacher sind am Ende die Grünen.

