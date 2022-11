17 Millionen Nerzen zum Trotz: Mehrheit für Sozialdemokraten

Massenbegräbnis für Nerze. Mitglieder der dänischen Gesundheitsbehörden mit Unterstützung der dänischen Streitkräfte begraben die Tiere am 9. November 2020 in einem Militärgebiet in der Nähe von Holstebro, Dänemark. Foto: MORTEN STRICKER/Ritzau Scanpix/AFP über Getty Images